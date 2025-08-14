為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    大阪世博36人中暑送醫 民眾苦中作樂：跳健康操、排隊和米菲兔合照

    有民眾選擇在廣場跳體操。（圖擷取自 X ）

    有民眾選擇在廣場跳體操。（圖擷取自 X ）

    2025/08/14 13:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，通往萬博會場的地鐵中央線昨晚卻發生停電、無法行駛的情況，到今晨過12點仍未修復，導致3萬人被迫在會場留宿。目前傳出已有36人疑似身體不適而送醫，許多受困民眾在網路抱怨或是分享其他旅客的苦中作樂行為，有網友一起在跳健康操，或是在攝影鏡頭前跳舞。

    綜合媒體報導，日本大阪地鐵中央線昨晚間9時30分（台北時間8時30分）突發生設備故障，導致夢洲站到長田站路段一度全面停駛，且截至14日凌晨都沒辦法給出恢復運行的預估時間，受此影響大批民眾無法搭車返家，許多民眾被迫在會場內過夜，當地消防員與醫護人員受訪時表示，截至當地時間清晨7時，已有36人出現中暑症狀送醫治療。

    有網友在社群平台X抱怨，他受困在世博無法返家，現場簡直就是地獄，到處都是人擠人，天氣悶熱導致許多人中暑倒下，救護車的警報聲不中斷，許多商店都關閉了，人們只能從自動販賣機買飲料，但想購買的人太多了導致每一樣商品都賣完了，據說有臨時巴士可以預約，但根本沒辦法預約到。

    也有一些網友選擇苦中作樂，像是以挖苦的方式自嘲受困是「萬博再入場」，也有網友分享，他看到萬博的廣場有一群人在跳體操，另一名網友分享許多人隨地躺在萬博的各處區域地板上席地而睡，而有更多受困民眾選擇在深夜與米菲兔合照，現場有長長的人龍。

    許多民眾選擇與米菲兔合照。（圖擷取自 X ）

    許多民眾選擇與米菲兔合照。（圖擷取自 X ）

    也有民眾席地而睡。（圖擷取自 X ）

    也有民眾席地而睡。（圖擷取自 X ）

    有民眾以「萬博再入場」挖苦受困的遭遇。（圖擷取自 X ）

    有民眾以「萬博再入場」挖苦受困的遭遇。（圖擷取自 X ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播