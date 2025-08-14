大阪世博36人中暑送醫 民眾苦中作樂：跳健康操、排隊和米菲兔合照

有民眾選擇在廣場跳體操。（圖擷取自 X ）

2025/08/14 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，通往萬博會場的地鐵中央線昨晚卻發生停電、無法行駛的情況，到今晨過12點仍未修復，導致3萬人被迫在會場留宿。目前傳出已有36人疑似身體不適而送醫，許多受困民眾在網路抱怨或是分享其他旅客的苦中作樂行為，有網友一起在跳健康操，或是在攝影鏡頭前跳舞。

綜合媒體報導，日本大阪地鐵中央線昨晚間9時30分（台北時間8時30分）突發生設備故障，導致夢洲站到長田站路段一度全面停駛，且截至14日凌晨都沒辦法給出恢復運行的預估時間，受此影響大批民眾無法搭車返家，許多民眾被迫在會場內過夜，當地消防員與醫護人員受訪時表示，截至當地時間清晨7時，已有36人出現中暑症狀送醫治療。

請繼續往下閱讀...

有網友在社群平台X抱怨，他受困在世博無法返家，現場簡直就是地獄，到處都是人擠人，天氣悶熱導致許多人中暑倒下，救護車的警報聲不中斷，許多商店都關閉了，人們只能從自動販賣機買飲料，但想購買的人太多了導致每一樣商品都賣完了，據說有臨時巴士可以預約，但根本沒辦法預約到。

也有一些網友選擇苦中作樂，像是以挖苦的方式自嘲受困是「萬博再入場」，也有網友分享，他看到萬博的廣場有一群人在跳體操，另一名網友分享許多人隨地躺在萬博的各處區域地板上席地而睡，而有更多受困民眾選擇在深夜與米菲兔合照，現場有長長的人龍。

許多民眾選擇與米菲兔合照。（圖擷取自 X ）

也有民眾席地而睡。（圖擷取自 X ）

有民眾以「萬博再入場」挖苦受困的遭遇。（圖擷取自 X ）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法