遺產協會警告！英國「傳統美食」布丁恐從餐桌上絕跡

英式傳統太妃糖布丁（前排中）。（美聯社）

2025/08/14 13:56

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國歷史悠久、令人垂涎的傳統甜點——布丁，如今面臨「滅絕危機」。英國文化保育組織「英國遺產協會」（English Heritage）最新發布研究指出，英國、蘇格蘭與威爾士地區有三分之一家庭從不自製布丁，還有高達三分之二的家庭，一個月至多只做一次，長期下來恐讓這道百年經典甜點從日常生活中消失。

根據《衛報》報導，根據統計，英國遺產協會擔憂，若這樣的趨勢無法逆轉，傳統英式布丁在未來50年內可能走入歷史。協會歷史資深策展人漢恩博士（Dr. Andrew Hann）表示：「布丁不只是甜點，更是英國文化的縮影。它們與我們的歷史密不可分，若就此消失，將是一大遺憾。」

根據協會的定義，「布丁」不只限於蒸煮類甜點，也包括像蘋果派、水果酥（crumble）等餐後熱甜點。漢恩博士回憶，過去家庭主婦經常在正餐後端出熱騰騰的布丁，像是糖漿緩緩流下的蒸海綿蛋糕，都是難以取代的美味與回憶。

然而現代人生活忙碌，烹飪時間被壓縮，自1970年代以來，隨著越來越多女性投入職場，家庭開始重視「便利性」，轉向冰淇淋、優格等即食甜點。此次調查由知名市調公司 YouGov 執行，結果發現僅有2%的家庭每日仍會製作自家布丁。

調查也顯示，年長世代與年輕世代間的落差明顯，超過半數1970年前出生者表示，小時候家中常做布丁；但到了1970年代出生者，這比例已降至26%，顯示布丁文化逐漸凋零。

為了拯救這道英國甜點瑰寶，英國遺產協會也出招推廣，近期在旗下景點推出兩款布丁風味冰淇淋，包括「太妃糖布丁」與「蘋果酥卡士達」，希望吸引年輕人重新認識布丁文化。此外，該協會將於9月推出《英國遺產烘焙書》（The English Heritage Baking Book），收錄多道經典與冷門布丁食譜，也搭配歷史小知識，讓布丁不只回到餐桌，更走進下一代的文化記憶。

麵包布丁。（Test Kitchen 授權美聯社）

英式布丁現代變形的巧克力櫻桃慢燉布丁蛋糕。（美聯社）

