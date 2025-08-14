史上最多！日本查獲逾1噸走私大麻 偽裝「木炭」裝貨櫃闖關

日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥取締部」13日證實，查獲了藏匿在海運貨櫃內、1.046噸走私乾燥大麻。示意圖。（美聯社資料照）

2025/08/14

〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥（毒品）取締部」13日發布消息稱，查獲了藏匿在海運貨櫃內、重達1.046噸的走私乾燥大麻，黑市價格達52億日元（約新台幣10.6億元），創下日本違法藥物單次查扣總量的最高紀錄。

據《共同社》報導，取締部以涉嫌營利目的走私、違反《麻藥取締法》為由，逮捕了51歲的越南籍嫌疑人范玉水（Pham Ngoc Thuy，音譯）。

范玉水自稱在日從事房屋改建業，居住在茨城縣築西市。取締部還以涉嫌營利目的持有、違反相同法律為由，逮捕了20和30歲的2名越南籍男性。該部認為，范玉水是走私集團幹部，正對此展開調查。3人均被依違反《麻藥取締法》罪名起訴。

取締部指出，自1954年有統計數據以來，乾燥大麻全年查扣量此前未曾超過1噸。

涉案貨櫃被從越南峴港運送至大阪市的1家企業，6月5日抵達東京港。取締部在貨櫃轉移至栃木縣的材料堆放場後將其查扣。大麻被分裝在總計200個寫有「備長炭」的紙箱中，與實際裝有木炭的1300個紙箱一同混裝在貨櫃內。

