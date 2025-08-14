為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    史上最多！日本查獲逾1噸走私大麻 偽裝「木炭」裝貨櫃闖關

    日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥取締部」13日證實，查獲了藏匿在海運貨櫃內、1.046噸走私乾燥大麻。示意圖。（美聯社資料照）

    日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥取締部」13日證實，查獲了藏匿在海運貨櫃內、1.046噸走私乾燥大麻。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/08/14 14:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本厚生勞動省「關東信越厚生局麻藥（毒品）取締部」13日發布消息稱，查獲了藏匿在海運貨櫃內、重達1.046噸的走私乾燥大麻，黑市價格達52億日元（約新台幣10.6億元），創下日本違法藥物單次查扣總量的最高紀錄。

    《共同社》報導，取締部以涉嫌營利目的走私、違反《麻藥取締法》為由，逮捕了51歲的越南籍嫌疑人范玉水（Pham Ngoc Thuy，音譯）。

    范玉水自稱在日從事房屋改建業，居住在茨城縣築西市。取締部還以涉嫌營利目的持有、違反相同法律為由，逮捕了20和30歲的2名越南籍男性。該部認為，范玉水是走私集團幹部，正對此展開調查。3人均被依違反《麻藥取締法》罪名起訴。

    取締部指出，自1954年有統計數據以來，乾燥大麻全年查扣量此前未曾超過1噸。

    涉案貨櫃被從越南峴港運送至大阪市的1家企業，6月5日抵達東京港。取締部在貨櫃轉移至栃木縣的材料堆放場後將其查扣。大麻被分裝在總計200個寫有「備長炭」的紙箱中，與實際裝有木炭的1300個紙箱一同混裝在貨櫃內。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播