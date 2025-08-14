義大利肉毒桿菌中毒連環爆 7月底以來已3人死亡、逾20人住院

義大利近期接連爆出食物中毒事件，繼7月底在薩丁尼亞島爆出民眾肉毒桿菌中毒事件後，上週五在科森扎省又爆出有52歲男子在食用從餐車購買的帕尼尼三明治後食物中毒，並在送醫不治後身亡，後續又傳出另一名45歲婦人也因此死亡。圖為示意圖。（美聯社）

2025/08/14 14:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利近期接連爆出食物中毒事件，繼7月底在薩丁尼亞島爆出民眾肉毒桿菌中毒事件後，上週五在卡拉布里亞大區（Calabria）的科森扎省（Cosenza）又爆出有52歲男子在食用從餐車購買的帕尼尼三明治後食物中毒，並在送醫不治後身亡，後續又傳出另一名45歲婦人也因肉毒桿菌中毒死亡。兩起中毒事件累計有逾20人被送醫治療。當局除展開多方調查餐車業者，也下令召回相關食材，在第二起案件中還有5名醫生因診斷不夠迅速遭到調查。

綜合媒體報導，義大利南部近日爆出食物中毒事件，據指當地民眾在食用流動餐車販售的帕尼尼三明治後出現肉毒桿菌中毒，且上週五至今已造成2人死亡，包含52歲的街頭藝術家薩爾諾（Luigi di Sarno）和45歲的達昆托（Tamara D'Acunto），另有17人也在食用三明治後的24至48小時內，因食物中毒而入院，他們也都出現肉毒桿菌中毒的症狀。

請繼續往下閱讀...

據警方表示，包含餐車老闆以及製作三明治的員工在內，有9人遭到當局調查，流動餐車目前也被扣押。根據初步調查顯示，該車輛停在陽光下一整天，可能有利於食品中肉毒桿菌毒素的傳播，尤其是在食品儲存不當的情況下。

除了餐車業者外，也有治療受害者的5名醫生因診斷不夠迅速而遭到調查。據指包含薩爾諾及達昆托在生前都曾到位於貝爾韋代雷馬里蒂莫（Belvedere Marittimo）的一家私人診所就醫，但並未獲得積極治療。其中薩爾諾是被建議前往其他醫療機構就醫，並在返家途中病情惡化。達昆托則是有先到該診所就醫，並在前往其他醫院路上死亡。

此外，也有消息人士透露，檢方疑似將矛頭指向一款罐裝的青花菜，懷疑是引發這波中毒的源頭。當局也為此下令召回全國所有相關食材。

事實上，今年7月在義大利西南方的薩丁尼亞島也剛發生肉毒桿菌中毒事件，造成8人因出現中毒症狀而住院，且有1人後來死亡。他們同樣參加了逾7月22日至25日間舉行的拉丁節慶祝活動，當局的調查焦點則是擺在一款酪梨醬。

雖然目前多方調查正在持續進行，但接連兩起食物中毒事件，也讓民眾擔憂可能引發食品安全恐慌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法