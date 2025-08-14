為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    核談判臨近最後期限 英法德威脅重新制裁伊朗

    英國、法國與德國威脅重新對伊朗實施制裁。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

    2025/08/14 14:02

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國、法國與德國威脅重新對伊朗實施制裁，因為距離月底的最後期限已近，而伊朗仍未恢復與西方就其核計畫和與聯合國原子能機構合作的談判。

    根據美聯社報導，英、法、德近日在致聯合國的1封信中表示，如果伊朗不遵守其要求，它們願啟動1項名為「快速恢復」（snapback）機制的程序。該機制允許西方重新對伊朗實施制裁。

    法國外交部長巴霍（Jean-Nöel Barrot）13日在社群平台X公開該信。他與德國及英國高級外交官共同簽署該信。

    該信強調，英、法、德致力於使用一切外交手段，確保伊朗不發展核武。若伊朗不願在8月底之前達成外交解決方案，或不抓住延期機會，它們將準備啟動快速恢復機制。

    伊朗政府尚未立即回應此事，但曾在21世紀初擔任伊朗最高外交官5年的議會議員穆塔基（Manouchehr Mottaki ）警告，伊朗將對任何啟動快速恢復機制的舉動迅速做出反應。

    穆塔基聲稱，伊朗議會已準備好退出「核不擴散條約」（NPT），該條約旨在阻止核武擴散。他補充，伊朗議會批准退出「核不擴散條約」所需時間只要1天。

