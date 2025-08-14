為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    敗選就開槍！美共和黨眾議員落選人掃射官員住家被重判80年

    新墨西哥州眾議院第14選區共和黨候選人佩納13日被判處80年聯邦監禁。（美聯社）

    新墨西哥州眾議院第14選區共和黨候選人佩納13日被判處80年聯邦監禁。（美聯社）

    2025/08/14 14:01

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國一名共和黨籍眾議員落選人疑因策劃一系列針對民主黨官員住宅的槍擊案，14日被判處80年聯邦監禁。

    根據《美聯社》報導，該名男子為前新墨西哥州眾議院候選人佩納 （Solomon Pena），陪審團於今年稍早判定其共謀、武器及其他罪名成立。檢方指出，佩納因相信一場「被操縱的」選舉剝奪了他在2022年州議員選舉中的勝利，轉而訴諸暴力。

    這件槍擊案發生於2022年12月至2023年1月期間，嫌犯鎖定4名民主黨官員的住家，其中包括現任州眾議院議長，雖然無人受傷，但在其中一起攻擊中，子彈竟穿過了一名州參議員10歲女兒的臥室。

    檢察官曾尋求判處佩納90年徒刑，指其毫無悔意，希望藉由恐嚇與他意見相左的人，使其不敢參與政治生活。佩納的律師則尋求5年刑期，稱其當事人無辜，並指控檢方的證據依賴於2名為求減刑而達成認罪協議的共犯證詞。

    這起攻擊事件的背景源自川普總統及其盟友質疑2020年大選結果，全美針對選舉工作人員與公職人員的威脅及恐嚇行為激增。佩納在2022年的選舉中，以將近50個百分點的巨大差距落敗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播