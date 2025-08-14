川普又要「單挑」普廷 衛報：赫爾辛基災難恐重演

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷2017年在德國漢堡G20峰會上會晤。分析警告，兩人即將在阿拉斯加重演的「一對一」閉門會談，可能讓歐洲與烏克蘭的利益，在缺乏制衡下被犧牲。（美聯社資料照）

2025/08/14 11:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕當川普與普廷即將在阿拉斯加單獨會面之際，2018年赫爾辛基峰會的災難性場景正縈繞在華府與歐洲盟友的心頭。分析警告，將川普獨自一人與普廷關在房內，本身就是一場不可預測且往往很危險的賭注。

根據英國《衛報》 一篇觀點文章分析，赫爾辛基峰會的教訓清晰可見。當時，川普在與普廷閉門會談後，於記者會上公開質疑自家情報機構關於俄羅斯干預大選的結論，反而採信了普廷的否認。此舉令其國安團隊大為震驚，時任國安會俄羅斯事務顧問的希爾 （Fiona Hill） 事後透露，她當時曾考慮拉響火警警報或假裝昏倒，只為終止那場記者會。

雅爾達陰影重現？歐洲憂淪「既成事實」

如今，賭注甚至更高。歐洲領袖們正恐懼川普可能再次從閉門會議中走出來，大肆宣揚克里姆林宮的論調。大西洋理事會 （Atlantic Council） 資深主任赫布斯特 （John Herbst） 寫道，普廷想要的是一份「將被當作『既成事實』（fait accompli） 呈現給基輔與歐洲的協議」。他更將此場景比擬為1945年的雅爾達會議，在那場會議上，美、蘇、英三巨頭越過其他國家，決定了半個歐洲的命運。

白宮將此次峰會定調為「傾聽練習」（listening exercise），但缺乏幕僚在場的風險極高。希爾形容，川普的外交風格就是「即興發揮」，而普廷則享受這種「陪練」（sparring），並為自己在這種場合的隨機應變感到自豪。

希爾更提出一個關鍵問題：在缺乏幕僚的情況下，任何私下達成的協議，即便有翻譯在場，是否能產生持久的結果？她將這種閉門會議比喻為「就像一棵樹在森林裡倒下」，意指若無人見證，它可能根本不會留下任何實質影響。

她舉例，赫爾辛基峰會上兩人曾達成允許美方接觸俄國特工的「協議」，但事後證明川普根本沒完全理解普廷對他說了什麼，協議最終也「不了了之」。

