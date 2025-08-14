楊柳發威！香港黑色暴雨警告 所有日校停課 迪士尼正常營業

香港天文台週四發出黑色暴雨警告，民眾穿越嚴重積水的街道。（彭博）

2025/08/14 12:00

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港天文台週四（14日）清晨發出黑色暴雨警告，官方宣布，當地所有日校週四停課、郵政服務暫停、法院和審裁處聆訊會延期；惟香港迪士尼樂園宣布仍將照常開放 。

香港教育局在官方網站表示，由於黑色暴雨警告至少維持至週四上午11時，包括上午校、全日制學校及下午校在內，所有日校週四停課。教育局補充，如果香港天文台在下午5時前改發黃色暴雨警告或取消所有暴雨警告訊號，除非另行通知，夜校週四晚間將照常上課。

請繼續往下閱讀...

港媒《明報》報導，天文台通報，港島中西區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米。香港渠務署緊急事故管制中心已啟動，並派遣90個緊急應變隊伍處理市民求助個案。渠務署確認有4宗水浸個案。

港媒《香港01》報導，香港郵政宣布，所有郵政局及派遞服務暫停，黑色暴雨警告取消後，天氣和情況許可下，郵政服務將在2小時內恢復；香港法機構宣布，週四上午所有法院和審裁處聆訊會延期，若黑色暴雨警告訊號在上午11時仍然生效，今日下午的聆訊亦會延期。

香港近日天氣反常，天文台不久前曾在8天內發出4次黑色暴雨警告訊號。黑雨警告訊號是香港最高級別的降雨預警，意味著預計每小時降雨量超過70毫米，其次是紅色和黃色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法