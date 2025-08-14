美國男朝聯邦特工怒丟三明治拔腿就跑 被依重罪起訴

鄧恩（粉色衣者）遇到巡邏中CBP特工，對他們大吼大叫，還手持三明治狠砸，事後被指控涉嫌「襲擊聯邦官員」。（法新社）

2025/08/14 12:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前下令增加首都華盛頓特區的聯邦執法力量，不過在川普宣布華府進入「犯罪緊急狀態」前夕，一名男子10日在華府街頭針對「美國海關及邊境保衛局」（CBP）特工們大吼大叫，甚至拿手中的「Subway三明治」往特工身上砸，男子隨即遭到逮捕，事後更被指控涉嫌「襲擊聯邦官員」，最重可判1年有期徒刑與高額罰款。

綜合外媒報導，被指控涉及重罪的37歲男子鄧恩（Sean Charles Dunn）在10日晚間對一群正在巡邏的CBP特工大吼大叫。根據起訴書文件顯示，鄧恩當時指著特工的臉並大罵：「去你X的！你這些該死的法西斯！你們來這裡幹什麼？我不想要你們在我的城市裡。」在幾分鐘過夠，鄧恩將手中的三明治往特工身上砸，隨後馬上拔腿就跑。

後續鄧恩被逮捕，13日被指控襲擊、抗拒或妨礙特定官員或雇員。鄧恩的案件已在華府地方法院立案，將由前《福斯新聞》名嘴、華府聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）領導的團隊接手處理，皮羅在社群媒體「X」表示：「川普總統已誓言要讓華盛頓特區再次安全美麗，總統對罪犯的訊息是『你敢吐口水，我們就還擊』。」皮羅談到鄧恩的攻擊行為時表示：「這傢伙可能覺得很好笑，不過他今天可笑不出來了，因為我們已經以重罪起訴他。」

????#BREAKING: A DC man has been charged with felony assault charges after hitting a federal agent with Subway sandwich



????#Washington | #DC



A Washington, D.C. man is now facing federal charges after allegedly throwing a sub-style sandwich at a Customs and Border Protection… pic.twitter.com/e2zcx20Y1E — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） August 13, 2025

