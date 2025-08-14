慶祝國中畢業！紐約14歲少女玩水上摩托車撞碼頭亡

來自紐約14歲少女尼瑞秋與其16歲姊姊艾薇娃週三一起玩水上摩托車，然因不明原因失控撞上碼頭，造成瑞秋不幸身亡，姊姊艾薇娃重傷。（圖擷自「@nypmetro」X）

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州驚傳水上摩托車意外，來自紐約14歲少女尼瑞秋（Rachel Aliza Nisanov）與其16歲姊姊艾薇娃（Aviva）週三一起玩水上摩托車，然因不明原因失控撞上碼頭，造成瑞秋不幸身亡，姊姊艾薇娃重傷。

綜合外媒報導，尼薩諾夫一家為慶祝瑞秋國中畢業，特地安排前往佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）旅行。瑞秋與姊姊13日駕駛水上摩托車，隨著導覽團行駛於州際內水道（Intracoastal Waterway）時，疑似在通過一艘行駛中的船隻尾浪後失控，猛烈撞上混凝土碼頭，2人當場被拋飛昏迷落水。

兄長約拿（Yonah）透露，父親史隆莫（Shlomo Nisanov）當時在附近駕駛另1艘水上摩托車，雖然不會游泳，仍跳入水中救人，「爸爸把手、腳、背都刮傷了，盡全力把她們拉上來」。

報導提及，姊妹2人隨後被緊急送往附近醫療中心急救，然瑞秋因傷重宣告不治，艾薇娃經手術後情況危急，仍接受治療。瑞秋遺體已運回紐約，預計今天（14日）晚間在森林小丘（Forest Hills）布哈拉猶太社區中心舉行告別式，隨後啟程送往以色列耶路撒冷下葬。

佛州魚類與野生動物保育委員會（FWC）指出，事故當時共有3艘水上摩托車參與導覽，包含姊妹倆駕駛的那艘。據佛州法規，14歲以上可操作水上摩托車，但該租賃公司規定必須年滿16歲才能駕駛，因此由姊姊掌舵。

經初步調查顯示，姊妹駕駛的水上摩托車在跨越他船尾浪後失控，直接撞上碼頭，當地警方與FWC將持續調查細部原因。

