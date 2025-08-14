費城持槍歹徒打劫運鈔車 搶走逾2096萬元

美國警方正在調查12日賓州費城發生的運鈔車搶案。圖為示意圖。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國警方正在調查12日賓州費城一家商店外發生的運鈔與保全服務公司Brinks卡車持械搶劫案，是否與今年夏天該市及周邊地區發生的另外4起裝甲車襲擊事件有關。

根據美聯社（AP）報導，賓州切爾滕納姆（Cheltenham）警方表示，埃爾金斯公園（Elkins）1家H-Mart超市發生搶案，2名持槍男子搶劫70萬（約台幣2096.4萬元）至80萬美元（約台幣2395.9萬台幣）。

搶匪攜款潛逃，隨後在附近棄車逃走。他們在搶劫過程中沒有開槍，也沒有人員受傷。

切爾滕納姆警察局表示，當局正在調查此案是否與自6月以來費城及周邊地區發生的4起裝甲車搶劫案有關。

聯邦檢察官13日宣布，8月初被捕的3名費城嫌疑人被指控涉嫌6月21日在家得寶 （Home Depot）外持槍搶劫1輛Brinks裝甲車，搶劫金額達200萬美元（約台幣5989.1萬台幣）。

6月26日，1輛現金與貴重物品運輸公司Loomis裝甲車在另一街區的Aldi超市外被劫持。7月2日，1輛Brinks裝甲車在達樂連鎖折扣店（Dollar General）外被劫持。7月15日，警方接獲報告稱，2名嫌疑人在費城東北部搶劫1輛裝甲車。

