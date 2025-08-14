美鑽石坑公園尋寶！ 她找到2.3克拉鑽石將做成婚戒

1名曼哈頓女子在阿肯色州鑽石坑州立公園挖出2.3克拉鑽石。（擷自阿肯色州立公園）

2025/08/14 12:16

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds）助理主管考克斯（Waymon Cox）近日發布新聞稿稱，1名曼哈頓女子在該公園挖出2.3克拉鑽石，決定將其用於訂婚戒指。

根據美聯社（AP）報導，鑽石坑州立公園園區對外開放，成人每天只需支付15美元（約台幣448元）即可參與尋寶活動。來自曼哈頓的福克斯（Micherre Fox）7月決定在該公園尋找1顆鑽石，並在公園裡待了數週。

請繼續往下閱讀...

福克斯7月大部分時間都在公園內一片37英畝土地上尋找鑽石，該土地是一座古老火山口被侵蝕的表面一部分。

福克斯順利在待在公園最後一日發現鑽石。當時她在散步，突然發現腳下有閃閃發光的鑽石。公園工作人員證實，福克斯發現2.3克拉鑽石，大約有人類犬齒那麼大。

福克斯得到的鑽石，是今年在該公園發現的350多顆鑽石中第三大顆。據該公園官員介紹，自鑽石坑州立公園在1972年成立後，公園遊客已發現並保留超過3萬5000顆鑽石。

該公園官員指出，美國迄今發現的最大鑽石於1924年早期採礦作業中出土。這顆被稱為山姆大叔（Uncle Sam）的40.23克拉鑽石，顏色主要為白色，略帶些粉色。

山姆大叔後來被切割成12.42克拉的祖母綠形鑽石。它是史密森尼學會（Smithsonian）礦物和寶石藏品一部分，可在美國國家自然歷史博物館欣賞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法