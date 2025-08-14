為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美鑽石坑公園尋寶！ 她找到2.3克拉鑽石將做成婚戒

    1名曼哈頓女子在阿肯色州鑽石坑州立公園挖出2.3克拉鑽石。（擷自阿肯色州立公園）

    1名曼哈頓女子在阿肯色州鑽石坑州立公園挖出2.3克拉鑽石。（擷自阿肯色州立公園）

    2025/08/14 12:16

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國阿肯色州鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds）助理主管考克斯（Waymon Cox）近日發布新聞稿稱，1名曼哈頓女子在該公園挖出2.3克拉鑽石，決定將其用於訂婚戒指。

    根據美聯社（AP）報導，鑽石坑州立公園園區對外開放，成人每天只需支付15美元（約台幣448元）即可參與尋寶活動。來自曼哈頓的福克斯（Micherre Fox）7月決定在該公園尋找1顆鑽石，並在公園裡待了數週。

    福克斯7月大部分時間都在公園內一片37英畝土地上尋找鑽石，該土地是一座古老火山口被侵蝕的表面一部分。

    福克斯順利在待在公園最後一日發現鑽石。當時她在散步，突然發現腳下有閃閃發光的鑽石。公園工作人員證實，福克斯發現2.3克拉鑽石，大約有人類犬齒那麼大。

    福克斯得到的鑽石，是今年在該公園發現的350多顆鑽石中第三大顆。據該公園官員介紹，自鑽石坑州立公園在1972年成立後，公園遊客已發現並保留超過3萬5000顆鑽石。

    該公園官員指出，美國迄今發現的最大鑽石於1924年早期採礦作業中出土。這顆被稱為山姆大叔（Uncle Sam）的40.23克拉鑽石，顏色主要為白色，略帶些粉色。

    山姆大叔後來被切割成12.42克拉的祖母綠形鑽石。它是史密森尼學會（Smithsonian）礦物和寶石藏品一部分，可在美國國家自然歷史博物館欣賞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播