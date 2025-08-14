為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    中國黑手伸入！索羅門擬將台美踢出峰會 紐西蘭怒了

    紐西蘭外長彼得斯。（法新社）

    紐西蘭外長彼得斯。（法新社）

    2025/08/14 11:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕紐西蘭外交部長彼得斯 （Winston Peters）14日發出警告，稱有「外部人士」正在干預即將舉行的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）年度峰會，並威脅要分裂這個重要的區域組織。此番言論的背景，是本屆峰會主辦國索羅門群島，已實質上將台灣、美國與中國排除在峰會之外。

    根據《法新社》報導，彼得斯在斐濟出席論壇外長會議時表示：「我們上一次的分裂是自己造成的內部爭吵。但現在，我們有外部人士在造成分裂，這更糟糕。」

    據報導，雖然彼得斯並未點名中國，但他意有所指表示，將在會議中提出外國影響力的問題。索羅門群島是中國在太平洋最親密的夥伴之一，外界普遍指控北京在幕後煽動，意圖將台灣排除在峰會之外。

    彼得斯不滿地說，太平洋各國正努力爭取國際援助，卻突然冒出「是的，你們可以給我們援助，但你們不能以觀察員身分來參加我們的會議」的聲明。他強調：「外部人士現在正告訴我們，誰可以當我們的客人。這不是太平洋的方式。」

    報導提到，對此，台灣外交部上週已發表聲明，強調台灣應受邀參與今年的會議。聲明指出：「台灣在參與太平洋事務時，一向恪守所有太平洋島國論壇成員國所共享的、多元包容的『太平洋方式』精神。」

    這場引發外交風波的太平洋島國論壇峰會，預計將於9月8日至12日在索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）舉行

