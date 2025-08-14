韓首都圈等北部地區出現強降雨！京畿道坡州累積雨量破313毫米

首都圈今日通勤時段依舊豪雨不斷。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

2025/08/14 11:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓氣象廳今日表示，首都圈今日通勤時段依舊豪雨不斷，西海上空不斷生成並輸送的雲雨帶，持續為首都圈、江原道內陸與北部山區、忠清南部沿海帶來強降雨，部分地區每小時雨量可達30至70毫米，並伴隨雷擊、強風與閃電。

據《韓聯社》報導，氣象廳指出，截至今天上午7時止，首都圈、江原道內陸及忠清南部西海岸已出現每小時10至40毫米的豪雨，雨勢將持續至上午，預估下午逐漸趨緩，但晚上不會完全停歇。

請繼續往下閱讀...

氣象廳今日凌晨5點發佈預報顯示，首都圈及西海五島的降雨量將增加50至150毫米，最大降雨量達180毫米以上，江原內陸與山區將再降30至80毫米，江原道北部沿海地區10至40毫米，江原道中部、東南部沿海降雨量為5至20毫米。

在忠清地區，忠清北道北部和忠清北道中北部的降雨量預計為20至60毫米，其中忠南北部局部可達80毫米以上，大田、世宗、忠南南部與忠北南部則為5至40毫米。

累積雨量方面，京畿道坡州自13日至今天上午7時止的降雨量共達313.7毫米、仁川甕津郡284.5毫米、東豆川272毫米、金浦分266.5毫米、首爾道峰區260毫米，首都圈多地已經水量驚人，當局提醒防範積水、土石流與淹水災害。

與此同時，中部偏北地區暴雨成災，南部地區則完全受副熱帶高壓籠罩，炎熱天氣持續發威。忠清南部、南部各地及濟州島目前皆已發布高溫特報，部分南部地區白天體感溫度可達攝氏35度左右。

報導提及，全國今日白天高溫預測為29至35度，其中首爾和仁川28度，大田與釜山32度，蔚山33度，光州與大邱34度，南部多地將達33度左右高溫。午後南部與濟州地區可能出現短暫雷陣雨，但因高壓控制下水氣有限，對流雲層不易發展，高度與雨量都不大，預估南部降雨量5至40毫米、濟州5至20毫米。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法