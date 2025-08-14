為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    美俄密會撼動全球！英媒爆：川普擬拿「烏克蘭稀土」換和平

    美國總統川普 （左） 與俄羅斯總統普廷 （右） 即將在阿拉斯加會面。據英媒披露，川普將提出以礦產換取烏克蘭和平的協議。（歐新社檔案照）

    美國總統川普 （左） 與俄羅斯總統普廷 （右） 即將在阿拉斯加會面。據英媒披露，川普將提出以礦產換取烏克蘭和平的協議。（歐新社檔案照）

    2025/08/14 09:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日電訊報》（The Telegraph） 獨家披露，美國總統川普正準備向俄羅斯總統普廷提供一項涉及稀土礦產的協議，以促使他結束在烏克蘭的戰爭。這場備受矚目的美俄元首會談，預計將於15日在阿拉斯加的安克拉治舉行。

    報導指出，川普將在會談中為普廷提出多項「賺錢機會」作為誘因。其中包含向莫斯科開放阿拉斯加的自然資源、部分解除美國對俄羅斯航空業的制裁，甚至可能提議給予普廷管道，獲取目前由俄軍佔領的烏克蘭領土內的稀土礦產。據了解，美國財政部長貝森特是向川普簡報此經濟交換條件的政府官員之一。

    川普在13日的記者會上警告，若普廷不同意結束戰爭，將面臨「嚴重後果」。他同時透露，在與普廷進行一對一會談後，他有意立即尋求第二次會面，這次將邀請烏克蘭總統澤倫斯基共同參與。

    在與普廷會面前，川普已和澤倫斯基及多位歐洲領袖進行了視訊峰會，與會者包括英國首相施凱爾、法國總統馬克宏及德國總理梅爾茨。會後澤倫斯基表示，川普支持對烏克蘭的安全保證，這點被視為一大進展，因為華盛頓過去一直將此排除在談判桌外。

    交易細節與歐洲底線

    消息人士向《每日電訊報》透露：「協議存在一系列潛在誘因，其中礦產/稀土協議可能是其一。」英國政府消息人士則表示，只要不被視為對俄羅斯的獎勵，歐洲可以接受這類誘因，並強調「關鍵在於這不能被視為對普廷的獎勵」。此外，據《泰晤士報》引述川普特使與俄方官員的討論，以色列對約旦河西岸的佔領模式，也可能被用作結束戰爭的參考模型，即俄羅斯在佔領區擁有軍事與經濟控制權。

    白宮方面正試圖降低外界對峰會的期望，將其描述為一次「傾聽之旅」。然而，歐洲外交官表示，普廷推翻澤倫斯基政府的總體戰爭目標並未改變。

