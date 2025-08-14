川普設定雙普會談判底線 拒絕討論烏克蘭領土分割

美國總統川普表示，他不打算與俄羅斯總統普廷討論烏克蘭領土分割問題。（歐新社）

2025/08/14 09:45

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據2名歐洲官員和另外3名消息人士透露，美國總統川普13日在與歐洲領導人的通話中表示，15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普廷討論烏克蘭問題時，他不打算討論任何烏克蘭領土分割問題。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，他們指出，川普在通話中聲稱，他與普廷會晤目標是確保在烏克蘭實現停火。烏克蘭總統澤倫斯基也參與了通話。

他們聲稱，川普和歐洲領導人一致認為，在和平談判開始之前，必需先在烏克蘭實施停火。所有領導人都同意，烏克蘭必需被納入談判，並應由其決定願意做出哪些領土讓步。

他們補充，領導人一致相信，若普廷不同意停火，川普可能會對俄羅斯實施新制裁。他們還說，歐洲領導人對川普與普廷會晤計畫抱持樂觀態度。

另外川普還在通話後向記者暗示，結束與普廷的會談後，可以很快再舉行另一次會談。川普對記者說「我們很可能舉行第二次會晤，若他們願意，普廷、澤倫斯基和我將迅速舉行第二次會晤。」

同樣參與通話的美國副總統范斯，之後在英國皇家空軍費爾福德基地（Fairford）

對美軍發表講話時表示，美國在歐洲最重要的共同安全目標之一，就是結束烏俄戰爭。

