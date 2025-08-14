地鐵故障影響逾3萬世博旅客 大阪知事致歉、開放會場讓民眾過夜

2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，通往萬博會場的地鐵中央線昨晚卻發生停電、無法行駛的情況，導致大批現場民眾無法回家，據指有超過3萬人受影響。（圖擷自YouTube）

2025/08/14 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，通往萬博會場的地鐵中央線昨晚卻發生停電、無法行駛的情況，到今晨過12點仍未修復，導致大批民眾無法回家，據指有超過3萬人受影響。對此大阪府知事吉村洋文今晨也在社群發文致歉，並開放會場讓依然滯留在現場的民眾過夜。

綜合媒體報導，日本大阪地鐵中央線昨晚間9時30分（台北時間8時30分）突發生設備故障，導致夢洲站到長田站路段一度全面停駛，且截至14日凌晨都沒辦法給出恢復運行的預估時間。

受此影響大批民眾無法搭車返家，透過直播畫面可看到許多人席地而坐、不知如何回家。為此大阪世博還特別開放了東側出入口，作為臨時應變措施。該處也是也是距離夢洲站最近的入口。後續根據大阪府警方統計，因大阪地鐵中央線停駛受到影響的世博觀眾人數，估計超過3萬人。

大阪府知事吉村洋文今晨也在社群媒體X發文致歉，對於民眾被迫滯留在夢洲世博會場，他由衷致上深切歉意，並表示已有啟動接駁車，在夢洲站與宇宙廣場站之間進行接駁，也在研議延長其他地鐵路線的末班車時間，也有聯絡計程車前往夢洲支援。

吉村洋文也提到，考量到現實情況，即使離開會場很多交通工具也已經停駛，許多民眾勢必要在世博會場內過夜，為此也開放世博場館「大阪健康照護展覽館」，並會盡可能開放設施，「讓大家能稍微舒適地度過這一夜」。也會比照災害因應模式，向留在會場內的民眾發放飲用水、糧食等物資。

今晨5點左右吉村洋文也再度發出多篇說明，內容提到，中央線已恢復運作，再次對受影響的所有旅客致歉，並表示今上午的開放入場時間將延後，將先確認所有在場館內的民眾已安全撤離無誤後才會開放，預估最早入場時間將延後至10點開始（原定首批入場時間為9點），建議預約較晚時段的民眾可以晚點再前往會場。

2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，吸引大批民眾前往參觀。（圖擷自X）

