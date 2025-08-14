梅蘭妮亞怒了！拜登兒稱「艾普斯坦牽線」 她發律師函求償300億

美國第一夫人梅蘭妮亞（左）與前總統之子杭特（右）。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《福斯新聞數位網》（Fox News Digital） 的獨家報導，美國第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump） 已向前總統拜登之子杭特 （Hunter Biden） 發出涉及10億美元（約新台幣299億元）賠償的法律通知，指控其對她做出「虛假、誹謗、貶損及煽動性的陳述」。梅蘭妮亞要求杭特·拜登立即移除並撤回相關內容、公開道歉，否則將面臨法律訴訟。

《福斯新聞數位網》獨家取得了梅蘭妮亞訴訟律師亞歷杭布里托 （Alejandro Brito） 於8月6日寄給杭特及其律師羅威爾 （Abbe Lowell） 的信函。

核心指控：杭特稱艾普斯坦為川普夫婦介紹人

爭議源於杭特在8月初發布於Youtube的一段訪談影片，他在片中宣稱「是 （已故淫媒富豪） 艾普斯坦 （Epstein） 將梅蘭妮亞介紹給川普的。這其中的連結既廣又深。」

布里托在律師函中寫道，這些言論「極其惡俗」，並已透過各種數位媒介被廣泛傳播，對梅蘭妮亞造成了「壓倒性的財務及名譽損害」。他警告杭特，若不遵守要求，「川普夫人別無選擇，只能尋求任何及所有可用的法律權利與補救措施，以彌補你對她造成的損害。」

律師函進一步指出，杭特言論的來源是「慣犯說謊者」沃爾夫 （Michael Wolff），其不實說法曾被刊登在《野獸日報》（The Daily Beast） 的一篇文章中。

布里托強調，就在一週前，《野獸日報》在收到他們的停止並終止律師函後，已向梅蘭妮亞道歉，並將整篇文章刪除以示撤回。他指責杭特「毫無道理地依賴沃爾夫先生的虛假陳述，並惡意選擇重新發布它們。」

除了《野獸日報》，資深民主黨策略師卡維爾 （James Carville） 在其Podcast節目中重複同樣說法後，也已撤下影片、刪除評論並公開道歉。

