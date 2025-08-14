第51州？800國民兵進駐餘波蕩漾 華府改制再引議論

華盛頓特區市長鮑賽主張華府應該成為美國「第51州」，近期川普派兵、當地政府卻無話語權，這也讓使華府升格成為州一事再度引起討論。（路透）

2025/08/14 09:39

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普11日宣布首都華盛頓特區進入公共安全緊急狀態，部署800名國民兵，協助首都警察部門打擊犯罪。華盛頓特區的民主黨籍市長鮑賽（Muriel Bowser）12日接受廣播節目訪問時，主張華府應該成為美國「第51州」。川普派兵、當地政府卻無話語權，這也讓使華府升格成為州一事再度引起討論。

綜合外媒報導，鮑賽12日接受電台節目《早餐俱樂部》訪問時，鮑賽表示：「我們看到華府的犯罪率急速下降，去年的暴力犯罪率是30年來最低的，我們仍在努力，但我們認為這些行動某種程度上呼應了他（川普）對於城市、使用武力、關於對犯罪採取強硬手段的論調。」鮑賽提到：「我可以多說一些華府與眾不同之處，但正是在這樣的時刻，美國需要明白，為什麼你們的首都、一個有70萬繳稅美國人居住的地方應該成為第51個州。」

請繼續往下閱讀...

華府之所以被設定為「特區」而非「州」，必須回溯至美國13個州剛組成聯邦、還在磨合彼此關係的時期，當時需要專門處理聯邦政府事務的中立區域。1790年7月16日 ，美國國會通過《設立美國政府臨時和永久所在地法案》（Residence Act of 1790），在波多馬克河沿岸選一塊土地作為永久首都，隔年命名為「哥倫比亞特區」（District of Columbia）。

特區設立早期，波多馬克河北岸有喬治城（Georgetown）、華盛頓市及華盛頓郡（Washington County）三個分開的行政區劃，上述三區於1878年合併為華盛頓市，聯邦管轄的特區及華盛頓市地方政府就此轄區重疊，因此產生「華盛頓哥倫比亞特區」之合稱。

華府在總統選舉中擁有3張選舉人票，但在國會中沒有投票權的眾議員或參議員，因此華盛頓特區相比其他各州，需要承受更多來自聯邦政府的管控。華府居民1961年後才依憲法修正案得以投票選總統，1973年依「地方自治法」（Home Rule Act）由民選政府治理，國會只具監督功能。

華府數十年來最接近「建州」的一次是在2021年，當時聯邦眾議院通過讓華府成為第51州的法案，但法案未能進入參議院表決。由於川普近期舉動，以及鮑賽的喊話，讓「華府建州」議題再度掀起討論。

不過華府長年被視為民主黨票倉，升格成功後將會為民主黨增添2席參院席次，有助於民主黨未來奪下參院多數優勢，以目前國會由共和黨主導的情況下，華府要成為第51州似乎頗有難度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法