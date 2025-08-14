為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    強化美日韓合作！李在明月底將訪日晤石破茂

    南韓總統李在明（右）將於本月23至24日訪問日本，與日本首相石破茂（左）舉行領導人會談。圖為兩人今年6月在G7峰會場邊會晤。（歐新社資料照）

    南韓總統李在明（右）將於本月23至24日訪問日本，與日本首相石破茂（左）舉行領導人會談。圖為兩人今年6月在G7峰會場邊會晤。（歐新社資料照）

    2025/08/14 08:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統室發言人姜由楨13日證實，總統李在明將於本月23至24日訪問日本，與日本首相石破茂舉行領導人會談。

    《韓聯社》報導，這將是李在明、石破茂今年6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊會談之後，時隔67天再度會晤，為兩國領導人首次舉行正式雙邊會談。

    姜由楨指出，與訪美相同，李在明訪日也屬工作性質；是否有經濟使節團陪同李在明訪日等事宜則尚未定案。

    姜由楨稱，兩國領導人將透過會談進一步鞏固兩國面向未來合作的基礎，並在會上就深化日韓、美日韓合作方案，及區域和平穩定、地區和全球熱點問題等交換意見。雙方還將針對北韓核武等地區安全議題、在貿易保護主義加劇情況下展開貿易合作方案等，進行討論。

    預計24日結束訪日行程後，李在明將隨即啟程赴美，25日同美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。

    《韓聯社》分析，政黨輪替後，在與美方領導人會晤前，先與日本領導人舉行會談，較為罕見。有觀點推測，此舉或意在凸顯政府對美日韓合作的意志。但姜由楨表示，這只是總統室在與美日兩國協調日程後做出的安排。

    另外，由於李在明訪美、訪日行程已全部敲定，政府決定不向美日兩國派遣總統特使團。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播