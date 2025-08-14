強化美日韓合作！李在明月底將訪日晤石破茂

南韓總統李在明（右）將於本月23至24日訪問日本，與日本首相石破茂（左）舉行領導人會談。圖為兩人今年6月在G7峰會場邊會晤。（歐新社資料照）

2025/08/14 08:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統室發言人姜由楨13日證實，總統李在明將於本月23至24日訪問日本，與日本首相石破茂舉行領導人會談。

據《韓聯社》報導，這將是李在明、石破茂今年6月在七大工業國集團（G7）領袖峰會場邊會談之後，時隔67天再度會晤，為兩國領導人首次舉行正式雙邊會談。

姜由楨指出，與訪美相同，李在明訪日也屬工作性質；是否有經濟使節團陪同李在明訪日等事宜則尚未定案。

姜由楨稱，兩國領導人將透過會談進一步鞏固兩國面向未來合作的基礎，並在會上就深化日韓、美日韓合作方案，及區域和平穩定、地區和全球熱點問題等交換意見。雙方還將針對北韓核武等地區安全議題、在貿易保護主義加劇情況下展開貿易合作方案等，進行討論。

預計24日結束訪日行程後，李在明將隨即啟程赴美，25日同美國總統川普（Donald Trump）舉行會談。

《韓聯社》分析，政黨輪替後，在與美方領導人會晤前，先與日本領導人舉行會談，較為罕見。有觀點推測，此舉或意在凸顯政府對美日韓合作的意志。但姜由楨表示，這只是總統室在與美日兩國協調日程後做出的安排。

另外，由於李在明訪美、訪日行程已全部敲定，政府決定不向美日兩國派遣總統特使團。

