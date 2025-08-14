介入企業營運 《紐時》曝川普是全球晶片業總司令

紐約時報指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普已成全球晶片業總司令。（美聯社）

〔中央社〕美國總統川普同意輝達支付政府15%銷售額，放行對中國出口H20晶片，他還公開要求英特爾執行長陳立武下台；紐約時報指出，美國經濟史上從未見過業者需向政府付費取得輸出許可的案例，川普已成全球晶片業總司令。

篤信自由資本主義的共和黨向來反對政府干預企業營運，不過總統川普（Donald Trump）近期反其道而行。

川普與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳協議，同意輝達對中國輸出H20人工智慧晶片，但須向聯邦政府支付銷售額的15%。川普認為英特爾（Intel）執行長陳立武與中國關係密切，公開要求他下台，兩人會面後態度轉變。

紐約時報（New York Times）引述美國經濟史學者的看法報導，這是繼總統歐巴馬（Barack Obama）2009年華爾街金融海嘯期間，搶救大到不能倒的銀行體系與汽車工業之後，聯邦政府介入美國經濟最劇烈的行動，但欠缺理據。

美國史上未有業者付費取得政府同意出口的案例，商務部尚未回應這筆錢該如何徵收與使用。柏克萊大學經濟學教授哈里森（Anne Harrison）表示，這不是理性的產業政策，而是政府介入經營，川普威脅業者不同意就會受罰；他管得太多。

川普近期頻繁與晶片科技業者互動，在白宮會見黃仁勳、陳立武與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）。會面後業者陸續增加投資，在美設廠晶片業者由外國輸入產品，可豁免100%進口關稅。

蘭德公司（RAND Corporation）資深分析師古德瑞契（Jimmy Goodrich）表示，川普主導（晶片業），業者不清楚何時在壓力下必須改變營運計畫。除了承諾金援與送上大禮要求總統放行外，業者沒多少選擇。

古德瑞契指出，川普見機行事風格讓情況猶如雲霄飛車，沒人曉得方向。

