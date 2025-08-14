川普關稅大刀揮不停 謝金河：讓地緣政治充滿不確定性

美國總統川普力推對等關稅政策掀起全球經濟波動，讓許多國家頭痛不已，財訊傳媒董事長謝金河指出，川普的關稅大刀揮舞不停，讓地緣政治充滿不確定性，連盟友也一起打。（法新社）

2025/08/14 08:24

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普力推對等關稅政策掀起全球經濟波動，讓許多國家頭痛不已，財訊傳媒董事長謝金河指出，川普的關稅大刀揮舞不停，讓地緣政治充滿不確定性，連盟友也一起打，也讓人擔心會不會把印度推向中國？謝金河也指出，川普即將與俄羅斯總統會面，還一心營造川習會，也讓人對台灣的處境感到擔憂。

謝金河在臉書以「川普讓地緣政治充滿不確定性」為題發文指出，川普的關稅大刀揮舞不停，全球大多數國家大致上已經定錨，但仍然有很多國家充滿變數，這包括美國的鄰居墨西哥、加拿大。像是巴西總統魯拉駡川普要當皇帝，巴西從10%變50%，後來川普雖有說降為10%，但還不具體。

謝金河也舉例，受到撞擊最大的是歐洲的瑞士，歐盟稅率下降為15%，瑞士原來信心十足，認為可以降到10%，沒想到瑞士總統Keller Sutter和川普通電話，被川普認為誠意不足，稅率竟變成39%。瑞士總統專程跑一趟美國，川普卻不見她，留下驚愕的身影。

謝金河也指出，另一個是印度，莫迪不理會川普下指令，要求印度不要向俄羅斯購油，莫迪執意為之，川普火大把印度從25%加到50%。過去印度和中國交惡，這回莫迪使出回馬槍，揚言要訪問中國。

謝金河表示，這次關稅大戰，美中才是主角，美國先是對中國開徵的稅率一直加到145%，後來都是川普放軟先降。現在美中關稅談判再延90天，美方對中國課30%，中國對美國課10%，看起來中國採取緩字訣，拖愈久對中國愈有利。

謝金河也分析，這次關稅戰，每天都是川普一個人在講，中國很少答腔，習近平從未對關稅發表任何看法，中國表現相對深沉。到目前為止，中國經濟反而得到喘息的機會，每一次談判，中國反而得到更多機會。

謝金河提到，這個禮拜川普將和普廷見面，要直接談烏克蘭的問題，現在歐盟，自由世界都很擔心川普把烏克蘭當成交易籌碼，如果川普把烏克蘭賣了，台灣恐將岌岌可危。

謝金河強調，過去的地緣政治，以美國為首的自由世界聯合國盟，聯手對抗俄羅斯，中國，北韓及其他金磚國。如今川普以交易為中心思想，盟友也一起打，過去印度反中，但和俄羅斯眉來眼去，這次川普會不會把印度推向中國？俄羅斯會不會扮豬吃老虎？這都是這個禮拜最重要的焦點。

謝金河在文末也感嘆，川普一心要營造川習會，川普動不動就修理台灣一下，也讓台灣在這次關稅談判上吃足苦頭！

