美俄峰會地點JBER基地 我空軍曾獲邀觀摩紅旗軍演

今年6月，我空軍少將吳佳興（左一）受邀觀摩美國太平洋空軍與日本、南韓部隊舉行的「紅旗阿拉斯加25-2」演習。（中央社）

2025/08/14 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普15日將在阿拉斯加的一座軍事基地，與俄羅斯總統普廷討論烏克蘭戰爭議題。諷刺的是，在冷戰高峰期，該基地是對抗蘇聯的要津，如今仍具有重要戰略地位。我空軍少將吳佳興，今年也受邀參與在該基地舉行的「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）聯合演習。

美聯社13日引述不願透露姓名的白宮知情官員報導，這場美俄峰會預定在位於安克拉治（Anchorage）的愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson，JBER）舉行。

JBER基地於2010年由愛爾門道夫空軍基地與李查遜陸軍堡合併而成，在冷戰期間對監控與嚇阻蘇聯發揮關鍵作用。

在冷戰年代，JBER曾駐紮大量飛機，並負責多個早期預警雷達站的運作，以探測蘇聯軍事活動及可能的核武動態。當時該基地還因此獲得「北美最佳防護罩」（Top Cover for North America）的稱號。

目前JBER基地仍有F-22「猛禽」（Raptor）匿蹤戰機駐守，攔截定期闖入美國領空的俄國飛機。

中央社報導，JBER基地是美軍在北極與太平洋地區行動的重要樞紐，也為監控與防衛北極地區及北美空域提供絕對利基，同時是阿拉斯加北美防空司令部區域（NORAD Region）、陸軍阿拉斯加部隊及第11航空隊的總部所在。

空軍方面約有近6000名官兵，陸軍約有5000人。此外，JBER基地還有大規模空軍國民兵、陸軍國民兵、少量陸戰隊人員，以及海軍、海岸防衛隊成員，幾乎每個軍種在JBER都有人員進駐。

據報導，JBER基地總人口超過3萬人，若以城市規模加以比擬，堪稱阿拉斯加第2大城，僅次於第一大城安克拉治，比第二大城費班克（Fairbanks）或阿拉斯加首府朱諾（Juneau）還大。

今年6月，美國太平洋空軍與日本、南韓部隊，在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25-2」聯合演習，共有1500人、70架飛機參與飛行、維修和模擬戰鬥等訓練課程，目的是強化多邊部隊的協同作戰能力。

我空軍司令部飛訓部指揮官吳佳興少將也受邀觀摩這項演習，而吳佳興以C-17運輸機為背景合影的地點，正是JBER基地。

