    首頁　>　國際

    英國電訊報收購案疑涉中資 NGO籲文化大臣喊停

    9個人權與言論自由組織聯名呼籲英國文化大臣，阻止美國私募股權公司「紅鳥資本」收購主流報刊之一「電訊報」，並調查該公司與中國的關係。（路透檔案照）

    9個人權與言論自由組織聯名呼籲英國文化大臣，阻止美國私募股權公司「紅鳥資本」收購主流報刊之一「電訊報」，並調查該公司與中國的關係。（路透檔案照）

    2025/08/14 06:08

    〔國際新聞中心／綜合報導〕9個人權與言論自由組織聯名呼籲英國文化大臣，阻止「紅鳥資本」（RedBird Capital）擬以5億英鎊（約台幣203億元）收購主流報刊之一「電訊報」（Telegraph），並調查這家美國私募股權公司與中國的關係。

    英國「衛報」13日報導，包括「審查指數」（Index on Censorship）、「無國界記者組織」（RSF）及Article 19等國際非政府組織（NGO），在致文化大臣南迪（Lisa Nandy）的聯名信中指出，紅鳥資本與中國的關係「威脅英國媒體多元化、透明度及資訊完整性」。

    據報導，今年5月，由紅鳥資本主導的財團達成收購「每日電訊報」（Daily Telegraph）和「週日電訊報」（Sunday Telegraph）的協議。這些NGO組織指出，紅鳥資本董事長桑頓（John Thornton）同時擔任中國主權財富基金「中國投資公司」（China Investment Corporation）國際諮詢委員會成員。

    桑頓曾擔任投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）亞洲區董事長，也曾是香港「絲路金融公司」（Silk Road Finance Corporation）董事長。信中指出：「這2家公司都是中國推動金融影響力的工具。」

    中央社報導，桑頓也曾擔任北京「孔子學院」高階顧問。在2003年成為北京清華大學客座教授後，桑頓至今領導該校的「全球領導力」課程。2008年，桑頓獲中國政府頒發「友誼獎」，這是中國政府授予外國專家的最高榮譽。

    簽署信件的NGO組織還包括「香港監察」（Hong Kong Watch）、「中國人權」（Human Rights in China）及「香港民主委員會」（Hong Kong Democracy Council）等。他們認為，南迪應效法其前任佛雷塞（Lucy Frazer），後者去年1月發佈公共利益干預通知（PIIN）。

    據報導，每日電訊報曾與英文「中國日報」（China Daily）等中國大外宣機構簽署商業合作合約。2017年，每日電訊報是少數獲得中方批准，報導中共總書記習近平在黨代表大會宣布政治局常委會新陣容的西方媒體之一。

    信中寫道，合理懷疑紅鳥資本收購電訊報，可能涉及公共利益問題，以及潛在的外國影響力，呼籲南迪向公平競爭與市場管理局（CMA），以及媒體監管機關「通訊管理局」（Ofcom）發出相關通知。

    簽署信件的NGO組織還指出，文化部應確保CMA和Ofcom的調查過程中，進行獨立諮詢，包括「中國外部資訊操作與影響力的專家，以及媒體多元化、透明度和言論自由的專家。」

    對此，紅鳥資本發言人表示，紅鳥資本收購電訊報不存在中國參與或影響，該公司已表明，新聞獨立性是其投資媒體業務的基本原則。

