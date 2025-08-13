美人權報告排除LGBTQ+歧視內容 國際特赦組織：政治凌駕人權

國際特赦組織評論美國務院人權報告將政治凌駕於人權議題之上。（歐新社）

2025/08/13 22:39

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務院12日發布2024年度人權報告，認定中國對絕大多數維吾爾族穆斯林「種族滅絕」，並指西歐因網路管制損害言論自由。另外，報告幾乎排除了LGBTQ+群體遭受歧視相關內容，以及淡化薩爾瓦多和以色列等與川普政府交好國家的人權問題。對此，國際特赦組織聲明評論國務院的人權報告「將政治凌駕於人權之上」。

川普政府發布的人權報告批評西歐多國以管制網路仇恨言論之名限縮言論自由。同時指控巴西以打擊「削弱民主」內容為由壓制網路辯論；並認定南非透過立法奪取阿非利卡人（南非的白人移民後裔）土地、迫害少數族裔，人權「顯著惡化」。

相對地，被國際人權團體批評的薩爾瓦多，報告卻稱「無可信重大迫害」，並讚揚當地犯罪率創新低；薩國因配合美國接收遭驅逐移民而獲川普厚待。此外，報告承認以色列發生任意逮捕與殺害，但強調當局已採取「可信措施」追究責任，且未提及加薩戰爭造成的人道危機與死傷。

國際特赦組織美國分會表示，川普政府的報告顯然對特定國家的人權情況做出高度選擇性的記錄與描述，「除了刪減特定國家的整個人權議題段落，例如對LGBTQ+群眾的歧視，報告內容亦有基於對特定國家的任意省略」，直指此份報告中政治議程凌駕全球人權真實情況描述的程度前所未見。

