    首頁　>　國際

    南韓反中集會撕五星旗遭查水表 李在明譴責「逾越言論自由」挨轟

    南韓總統李在明。（美聯社）

    南韓總統李在明。（美聯社）

    2025/08/13 23:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國際反中聲浪增加，包括南韓在內。南韓反中團體最近到中國駐韓大使館外撕毀中國五星紅旗抗議，竟遭警方「查水表」，中共官媒還特別大讚。南韓總統李在明昨天（12日）提到此事，宣稱這場反中活動已「超越言論自由範疇」，有損國家形象。外界擔憂李在明可能正屈服北京淫威，打壓南韓境內對中國的反對聲音。

    名為「自由大學」的右翼團體7月22日到中國位於首爾永登浦區大林洞的大使館外集會，指控中國政府介入6月3日的總統大選，幫助李在明勝選，抗議過程中還出現撕毀中國國旗等行為，引發中方不滿，向南韓政府提出嚴正交涉。南韓警方近日展開調查，據悉，抗議者撕毀的五星旗上，還印了中國國家主席習近平和駐韓大使的頭像。

    南韓警方動起來調查此案，中國官媒大讚。綜合韓媒報導，李在明在昨天的內閣會議上提到這場在中國使館發生的反中集會，要求有關部門採取行動防止針對外國人和社會弱勢群體的不公平歧視和人權侵犯，「抗議者在反中集會上的粗言穢語和暴力行為已經超越言論自由的範疇，這完全不符合韓國作為重視多樣性和包容性的模範民主國家形象，希望大家能考慮一下其他國家對韓國的看法。」

    對此，「自由大學」直言對李在明的「有損國家形象」一說不以為然，「過去反美、反日遊行也有焚燒過美國國旗和日本國旗，甚至因世越號事件升級的反政府示威中也有人燒毀我國太極旗，示威者都沒有受到懲罰，如今卻將撕毀中國國旗稱為『仇恨抗議』，令人感到憤怒，我們沒有理由退縮！」

    據稱，其他南韓警方也有部分聲音對此感到不滿，就如前面所言，過去韓國也有過反美或反日活動，活動中也有類似今次反中集會發生的行為，但警方並未就此採取任何措施，可現在卻被要求針對公民撕毀中國國旗展開調查和指控，有偏頗之嫌。

