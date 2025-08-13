為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    批納坦雅胡「已失去理智」 紐西蘭總理：對加薩作為駭人聽聞

    2日在加薩市領取援助糧食的巴勒斯坦人。（路透）

    2025/08/13 20:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕愈來愈多國家表態將正式承認巴勒斯坦國之際，正在考慮是否跟進的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）說，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在處理加薩問題上，「已經失去理智」。

    《路透》13日報導，盧克森直言，缺乏人道援助、強行驅離民眾以及吞併加薩，都「極度駭人聽聞」，納坦雅胡所作所為已經太超過，「我想他已經失去理智」，「我們看到昨夜對加薩市的攻擊，極其、極其地令人無法接受」。

    盧克森日前說，紐西蘭正在考慮，是否承認巴勒斯坦國。與紐國關係密切的盟友澳洲，已於11日宣布，跟進加拿大、英國和法國，將在9月召開的聯合國大會上，正式承認巴勒斯坦國。

    13日在紐國國會開會前，一小群抗議人士聚集國會外，敲打鍋碗瓢盆示威，根據當地媒體《Stuff》報導，抗議人士高喊：「國會議員要有骨氣，承認巴勒斯坦國」。此口號顯然是呼應「綠黨」（Green Party）國會議員史瓦布里克（Chloe Swarbrick）的說法。

    史瓦布里克12日在國會辯論發言時，暗指政府的政治人物沒骨氣，不支持制裁「以色列戰爭罪行」的法案，因此被要求道歉，但是她拒絕，結果被逐出議事廳；史瓦布里克13日再度拒絕為該言論道歉，也拒絕離開議場，最終遭國會表決停權。議長布朗里（Gerry Brownlee）說，「68名議員被指責沒骨氣，本院從來沒有接受過，在演說中提出像這樣的人身侮辱，也不會從我開始接受」。

    史瓦布里克13日被迫離開議場時，高喊「解放巴勒斯坦」。

    非洲國家塞內加爾首都達卡的支持巴勒斯坦人遊行。（路透檔案照）

