以色列軍方批准對加薩擴大行動方案 埃及與美斡旋與時間賽跑

2025/08/13 19:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕埃及、卡達和美國正合作新一輪斡旋，盼能促成以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」停火60天；在此同時，以色列軍方13日表示，已經批准對加薩走廊新進攻行動的架構。

《法新社》13日報導，以國軍方在政府同意擴大軍事行動後數日，批准這項行動架構。以軍在聲明中說，國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）「批准了以色列國防軍在加薩走廊作戰方案的主要架構」。

日前以國總理納坦雅胡的安全內閣，同意擴大對加薩走廊軍事行動，並且呼籲奪佔當地最大城市加薩市，不過，以國政府並未公開以軍何時進入加薩市的確切時程。

哈瑪斯統治下的加薩政府媒體辦公室主任薩瓦布塔（Ismail Al-Thawabta）13日批評，「以色列佔領部隊持續在加薩市執行侵略性侵犯行動」，「這些攻擊代表危險性的升高情勢，旨在透過焦土政策和完全摧毀平民財產，以武力強行對當地施加新的現實」。

另一方面，埃及正與卡達、美國合作新一輪斡旋。埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）12日表示，「正與卡達和美國全力合作」，希望能促成停火60天、釋放部份人質和遭以國拘押的巴勒斯坦人，以及人道和醫療援助不受限制、無條件地進入加薩。

哈瑪斯13日清晨聲明，其領導階層代表團已經抵達埃及開羅，準備和埃及官員進行「初步會談」。一名巴勒斯坦消息人士稍早透露，居間斡旋人士正努力「定出一份新的全面停火協議提案」，其中將包括「一次」釋放所有還遭挾持的人質。

