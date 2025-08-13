為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    遭放鳥轟台灣傲慢無禮！駐韓代表登門致歉 韓官員：國際關係就該如此

    駐韓代表丘高偉今（13）日親赴朴宣映辦公室致歉。（圖翻攝自朴宣映臉書）

    2025/08/13 20:42

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓「真相和解委員會」主委朴宣映（박선영，Park Sun-young）日前因台灣行政院訪團臨時取消會晤，在臉書發文批評「傲慢無禮」，引發兩國輿論關注。不過，事件持續發酵後，台灣外交部火速出面化解，駐韓代表丘高偉今（13）日親赴朴宣映辦公室致歉，讓她再度發文強調「國際關係就該如此」。

    朴宣映說，她11日批評台灣訪團失禮的貼文，在台灣引起極大迴響，《中央社》、《公共電視》和《世界日報》等媒體相繼引述報導，還出現「外交失禮是國家恥辱」、「（台灣）政府的外交是嚴重的職務怠惰」等評論。沒多久，台灣外交部決定由駐韓代表親自登門致歉。

    她透露，丘高偉大使上任未滿一個月，就為他人行為專程趕來致歉，還特地配合她的時間前來，帶上10多年前曾有過交情的隨行官員，她直言，「國際關係就該如此，不只是國與國，個人之間也是一樣，遵守承諾、犯錯就該迅速道歉，這才是正常的。」

    朴宣映進一步強調，「如果不道歉，還持續、反覆地犯錯，甚至用藉口或謊言來合理化，那麼行為者就是在否定並摧毀自己作為人格體的存在。」

    她最後感嘆，短短一則臉書貼文，竟能促使另一國政府採取行動，「我真切感受到SNS的力量，也實實在在體會到自己正活在21世紀──因為社群上的短文，就能讓另一個國家的政府動起來」。

