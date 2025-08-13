19歲美籍華裔「獨駕飛越七大洲」惹禍 非法降落南極捐3萬美金換免訴

19歲的美籍華裔網紅飛行員郭伊森（Ethan Guo），計畫以「獨駕飛越七大洲」方式為癌症研究募資100萬美元。（美聯社）

2025/08/13 22:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕年僅19歲的美籍華裔網紅飛行員郭伊森（Ethan Guo），原本計畫以「獨駕飛越七大洲」方式為癌症研究募資100萬美元，卻在6月底未經許可降落於智利南極領地，被控違反《航空法》及相關國際規範，自此滯留當地軍事基地逾6週。智利法官11日批准檢方與辯方達成協議，暫停訴訟，條件是郭必須於30天內捐款3萬美元（約新台幣89萬元）給兒童癌症基金會，並在3年內不得再入境智利。

綜合外媒報導，郭伊森去年5月自美國田納西州孟菲斯啟程，駕駛編號N182WT的塞斯納182Q單引擎小飛機展開旅程，並透過社群平台向近150萬名粉絲直播行程。然而，他在智利南部蓬塔阿雷納斯起飛後，涉嫌偏離原核准航線，向南飛抵南極洲馬許中尉基地降落，且提交的飛行計畫被指屬虛假資訊。智利檢方批評，此舉已對南極及麥哲倫地區安全造成嚴重威脅。

請繼續往下閱讀...

根據協議內容，郭伊森必須完成3萬美元捐款，並在條件許可下儘快離開智利，3年內不得重返該國領土；他還必須自付滯留期間的飛機保全與個人維護費用，依以往案例估計每日約600美元（約新台幣1萬8000元）。目前他因南半球嚴冬與航班稀少無法離開，飛機也被檢方認定「不具備飛行能力」。他可選擇搭乘軍艦或商用航班離開，下一班商業航班預計10月初由蓬塔阿雷納斯起飛，不過，他表示正與律師協商，盼能獲准親自駕駛自己的飛機離境。

對於免訴結果，郭伊森透過簡訊告訴美聯社，他對裁決感到「鬆了一口氣」，並強調仍希望能駕機離境，繼續未完成的七大洲飛行任務。他說：「真誠希望能儘快獲准，讓我與飛機一同完成初衷。」

Influencer Ethan Guo, 19, stranded in the Chilean Antarctic since landing plane without permission https://t.co/50Walehd9t pic.twitter.com/6ohyIJgCdh — New York Post （@nypost） August 12, 2025

19歲的美籍華裔網紅飛行員郭伊森（Ethan Guo），計畫以「獨駕飛越七大洲」方式為癌症研究募資100萬美元。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法