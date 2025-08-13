日本沖繩1輕型車「衝入海中」 3男女陳屍車內

糸滿漁港輕型車墜入海中，救援人員到場打撈。（圖翻攝自YouTube@OKINAWANEWSQAB）

2025/08/13 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣糸滿市糸滿漁港發生輕型轎車墜海事故。救援人員將車打撈上岸，車內3名成人男女已死亡。事故現場雖有設置防墜落鏈條，但車輛疑似衝破後墜入海中。警方正調查死者身份及事故原因，不排除輕生或意外可能。

根據《琉球每日放送》報導，沖繩縣警方於上午8時左右接獲漁港工作人員報案，稱「有一輛車沉入海中」。救援人員抵達現場後，發現輕型轎車已完全浸沒在水下。經過約1小時打撈，終於將車輛吊起，但車內3人當場死亡。目擊者表示，當時水面上隱約浮出像車子的東西，還有人與釣客一起用潛水鏡查看，確定是車輛後才急忙通報，現場工人也嚇壞了。

糸滿漁港方面指出，過去曾發生汽車墜海事件，因此已設置防墜落鏈條，但這輛輕型轎車疑似衝破鏈條後墜入海中。警方目前正確認死者身份，並從意外與事件兩方面展開調查，不排除集體輕生可能。

