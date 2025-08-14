核戰爆發會發生什麼事？驚人模擬揭露：美中俄歐幾乎全滅

圖為美國陸軍在1945年7月16日在新墨西哥州三位一體核試場（Trinity Test Site）原子彈試爆畫面。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美蘇冷戰1991年結束以來，世界正處於核戰爆發的新高峰，尤其俄羅斯入侵烏克蘭之後，多次放話發動核打擊，俄國總統普廷去年更簽署法令正式下修動用核武門檻，引發國際緊張。美國賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvani）近日釋出最新研究，揭露一旦爆發大規模核戰的驚人模擬結果！

綜合外媒報導，賓州大學最近釋出一項新研究，模擬了爆發核戰對世界造成的後果，結果揭示，核戰可能會使多達1億6500萬噸灰燼注入大氣層，嚴重破壞臭氧層，阻擋陽光到達地表，引發長達至少10年的「核冬天」（Nuclear winter）效應，全球氣溫急劇下降，農業活動幾乎完全停擺，緊接而來的就是全球規模的大飢荒，屆時可能牽涉其中的美國、俄羅斯 、中國和歐洲，恐有高達99％人口面臨死亡威脅。

研究團隊以玉米（世界上種植最廣泛的穀物之一）作為測試對象，賓州大學植物學家兼氣象學家史玉寧（Yuning Shi）說，「我們針對3萬8572個地點模擬了6種核戰情境，情境依嚴重程度區分，核戰煙塵注入大氣層的量從500噸到1.65億噸不等，結果顯示最嚴重的情境可能導致玉米年產量下降80％。即便挺過『核冬天』，全球玉米產量也需要7到12年才能恢復。」

正值全球區域衝突升溫的敏感時機，除了俄羅斯侵略烏克蘭的同時持續為核戰做準備，美國總統川普也不甘示弱稱以準備好應對核戰威脅；數月前印度和巴基斯坦爆發軍事衝突，儘管最終達成停火協議，外界仍擔憂戰火隨時又觸發，甚至引發核武對峙，印巴兩國擁有的核彈頭數量，都足以對區域造成毀滅性打擊。

