香港國歌法大審判！中大生背對球場罪成 法官緊咬「有無悔意」

香港男大生遭控在播放中國國歌時轉身背向球場，法官宣布「侮辱國歌罪」成立。圖為五星旗。（資料照）

2025/08/13 18:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港一名19歲中文大學生，因在去年一場足球賽播放中國國歌時，背對球場、低頭默立，遭港警依「侮辱國歌罪」逮捕。該名學生否認控罪，經審訊後被裁定罪名成立，案件原定13日判刑，但在法庭上，控辯雙方與裁判官就何謂「悔意」展開激烈交鋒，最終裁判官決定先索取社會服務令報告，將案件延後至8月27日再判。

根據香港《獨媒》13日報導，被告劉本晞為中大政治與行政學系學生。去年6月6日，在香港隊對伊朗的世界盃外圍賽上，他被指在播放「義勇軍進行曲」時，全程背對球場與區旗。裁判官林子康早前裁定，此行為已構成侮辱國歌，且被告具侮辱意圖。

在13日的法庭上，辯方大律師關文渭力陳被告品格良好，重犯機率「接近零」，並引述師長稱被告關心環保、不熱衷政治，犯案僅為一時衝動，盼法庭考慮判處社會服務令，讓他「服務社會、服務國家」。

然而，裁判官多次質疑被告是否真心悔過。他引述報告指，被告雖接受法庭判決，卻堅稱自己沒有「直接意圖」侮辱國歌，僅是行為客觀上構成不尊重。林官反駁，所有案例都顯示「真誠悔意」是判處社服令的關鍵。

辯方則主張，法庭應採「一籃子因素」考量，被告已對其行為表達悔意，不應僅因其對「犯罪意圖」的法律詮釋不同，就否定其悔意。

最終，裁判官林子康決定先為被告索取感化及社會服務令報告，全盤考量懲罰與更生角度後再作判決。在香港現行的政治氛圍下，此案的最終判決，勢將成為衡量《國歌條例》執法尺度的重要指標。

