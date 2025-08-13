抗中！澳洲砸98億元 與萬那杜簽安全協議「拔樁」

萬那杜副總理科諾帕（左）與澳洲外長黃英賢於塔納島會晤。澳洲13日宣布與萬那杜達成一項價值5億澳元的安全與經濟協議，此舉被視為在太平洋地區反制中國影響力的重大外交行動。（法新社）

2025/08/13 17:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲13日同意與萬那杜（Vanuatu）簽署一份價值5億澳元（約新台幣98億元）的安全與經濟協議，在中國對這個太平洋島國影響力日增的背景下，此舉被視為澳洲鞏固區域夥伴關係的重大反制行動。萬那杜是中國在該區域最大的債務國。

根據路透報導，萬那杜總理納帕特（JothamNapat）表示，這份被稱為《納卡馬爾協議》（NakamalAgreement）的10年期投資計畫，對兩國而言是「雙贏」（winwin）。他在南部的塔納島（Tanna）告訴記者，協議將聚焦於勞工流動性、經濟轉型與安全合作，為兩國帶來諸多貿易利益。

澳洲副總理暨國防部長馬勒斯（RichardMarles）則強調，這份協議顯示兩國擁有「共同的命運」。他表示：「此舉承認了作為鄰國，我們擁有一個共享的安全環境，並對彼此承諾。」協議預計將在未來幾週內由納帕特與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）正式簽署。

報導指出，這份協議的簽署，正值萬那杜近年與中國關係日益緊密之際。在過去10年，中國透過基礎設施貸款，已成為萬那杜最大的外部債權國，去年才剛為其援建了新的總統府。

該協議也涵蓋了對萬那杜的氣候韌性資金支持，以協助其因應去年12月重創首都維拉港（PortVila）的毀滅性地震。

