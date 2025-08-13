弊案雪球滾進黨中央！金建希被捕 韓檢續搗尹錫悅老巢

南韓前第一夫人金建希12日抵達首爾中央地方法院，就檢方聲請的逮捕令出庭應訊。她因涉嫌操縱股價與干預選舉等罪名，於12日深夜遭法院裁定羈押。（路透）

2025/08/13 16:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希因涉嫌操縱股價與收賄等罪名遭逮捕僅1天，檢方13日隨即發動突襲搜索，目標直指其夫婿、前總統尹錫悅先前所屬的國民力量黨黨部，全案已從個人弊案，擴大為撼動政壇的國會選舉干預案。

根據《法新社》報導，首爾中央地方法院是在檢方提交了長達848頁、詳述金建希「非法行為」的意見書後，以有湮滅證據之虞為由，於12日深夜批准對這位52歲前第一夫人的逮捕令。檢方13日表示，搜索國民力量黨黨部，是為了蒐集金建希涉嫌干預國會選舉的證據。

這場突襲搜索引發在野陣營的激烈反彈。國民力量黨非常對策委員長宋彥錫在記者會上痛批，檢方的行動「與流氓行徑無異」。他表示：「對於李在明政府藉由特偵檢察官，對在野黨發動的無情政治迫害與報復，我無法抑制我的憤怒」。

報導提到，隨著金建希鋃鐺入獄，南韓已創下前總統與前第一夫人雙雙身陷囹圄的憲政史首例。尹錫悅因去年12月突襲式發布戒嚴令，已於今年4月遭彈劾下台，並自7月10日起被羈押。

金建希的爭議長久不斷，除了纏訟多年的股價操縱案，最廣為人知的，是2022年遭1名左翼牧師偷拍，影片中她收下了1只迪奧 （Dior） 名牌包。她另被指控干預尹錫悅所屬政黨的國會議員提名過程，違反選舉法。尹錫悅在總統任內，曾3度否決國會針對其妻的特檢法案。

法律專家金南柱 （譯音） 向《法新社》分析，檢方在正式起訴前，可羈押金建希最長20天，一旦起訴，羈押期可能長達6個月。他認為，考量到目前情況，金建希有高度滅證風險，因此其逮捕令被撤銷的可能性極低。

