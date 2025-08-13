為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國男承認從美國走私850隻烏龜到香港 價值高達4191萬

    中國男子承認試圖將價值140萬美元烏龜從美國走私到香港。（擷取自美國司法部網站）

    中國男子承認試圖將價值140萬美元烏龜從美國走私到香港。（擷取自美國司法部網站）

    2025/08/13 16:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名中國男子承認，試圖將價值140萬美元（約台幣4191.9萬元）的保育類烏龜從美國走私到香港。這些烏龜在寵物市場上很受歡迎，尤其是在中國和香港。

    根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，林偉強（Wei Qiang Lin，音譯）11日在紐約聯邦地區法院認罪，承認走私220多個包裹，其中包含約850隻東部箱龜和三趾箱龜。

    美國司法部說，林偉強以包裹中的襪子與箱子走私。活龜在長達數週的運輸過程中被包裹在襪子裡，或被裝在貼有「塑膠動物玩具」標籤的箱子。這些價值140萬美元的烏龜，在邊境檢查時被美國執法部門截獲。

    美國聯邦檢察官在聲明中指出，執法人員在被打結的襪子裡發現遭綁住的烏龜。

    美國司法部指出，東部箱龜和三趾箱龜具有色彩鮮豔斑紋，因此在國內外寵物市場上受到歡迎。這些烏關受到《瀕危野生動植物國際貿易公約》保護。

    林偉強判決日期定於12月23日，刑罰最可被判處5年監禁和25萬美元（約台幣748萬元）罰款。

