防堵美俄私了！澤倫斯基急訪柏林 搶先定調

2025/08/13 16:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美俄阿拉斯加峰會登場前夕，歐洲正緊急展開外交反制。德國政府宣布，烏克蘭總統澤倫斯基將於13日訪問柏林，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）共同和歐美領袖舉行會談，力求在這場攸關烏克蘭命運的談判前，統一戰線並搶先定調。

根據《美聯社》報導，梅爾茨總理召集了這一系列的視訊會議，旨在讓被排除在川普與普廷峰會之外的歐洲及烏克蘭，其聲音能被聽見。

會議議程顯示，澤倫斯基將首先與歐洲領導人會面，為稍後與美國總統川普及副總統范斯（JD Vance）的視訊通話做準備。最後，一場由準備協助監督未來任何和平協議的「意願聯盟」（coalition of the willing）國家領導人參與的通話將會舉行。

報導指，此舉凸顯了歐洲對美俄峰會的深刻憂慮。川普先前曾暗示，和平協議可能涉及烏克蘭「為兩國更大利益進行一些領土交換」，此言論引發基輔與歐洲盟友的高度警惕，擔憂普廷將在他們缺席的情況下，獲得有利的讓步。

《美聯社》指出，歐洲各國最根本的恐懼是，一旦普廷在烏克蘭得勝，他的下一個目標就可能是歐洲國家之一。因此，在阿拉斯加峰會登場前，搶先向華盛頓傳達一個統一且強硬的歐洲立場，已成為當務之急。

