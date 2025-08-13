造謠「楊蘭蘭是台灣人」被打臉 小粉紅惱羞成怒：1450搞輿論戰！

中國小粉紅近來瘋傳「楊蘭蘭是台灣人」，但目前相關說詞已被台灣網友查出是造謠的假訊息，讓小粉紅氣玻璃心炸裂。（圖擷取自中國社群平台、中國微博，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕上月底在澳洲駕豪車將人撞傷截肢、身分成謎的23歲富豪華裔千金楊蘭蘭，近日突然被大量中國小粉紅造謠是「台灣人」，還宣稱其家族與民進黨政要關係匪淺。目前相關謬論已被台灣網友搬出各種資料，狠狠打臉小粉紅是在用假訊息進行認知作戰，氣得玻璃心炸裂的小粉紅怒吼「1450搞輿論戰」！

據了解，平時住在雪梨頂級海景公寓的楊蘭蘭，今年7月26日在駕駛一輛約新台幣3000萬元的勞斯萊斯休旅車外出，結果正面對撞一輛賓士，造成司機重傷截肢，但她事後未幫傷者叫救護車或協助現場救援，一度當場逃逸，後來回到案發現場自首，但拒絕配合警方酒測等調查，並傳出短時間內支付了天價保釋金，行徑在澳洲引爆輿論。

消息傳至中國與其他國家華人圈，火速掀起熱烈討論，不少人以過往的類似事件，以及楊蘭蘭的名字、網路上沒有任何公開資料等方面進行推測，指出她很可能是中國高官的「紅三代」，身分從中國家主席習近平私生女到前主席楊尚昆的重孫女皆有。未料這類推測出現不久，中國各地社群平台竟開始瘋傳「楊蘭蘭是台灣人」的文章。

針對中國小粉紅的指控，台灣網友蒐集小粉紅發布的各種「佐證資料」，並逐一進行打臉，像是號稱楊蘭蘭之父的「楊正雄」，在台灣同名同姓、較有名的人士為前桌球選手；聲稱楊正雄經營「正雄集團」與「正雄文教基金會」，卻完全沒有在台灣任何網站出現相關登記資料；家族與國民黨、民進黨政要的關係，更是子虛烏有謬誤百出。

即便遭到鐵證打臉，仍有小粉紅不服氣嗆台灣網友︰「這件事在我們這上熱搜，就是我們（中國）的嗎？」，台灣網友對此冷靜吐槽︰「是或不是你們的其實無所謂，台灣的階級矛盾和仇富沒有這麼尖銳，所以這種議題是不太會有人關心和討論的，愛針對你們的不過一小圈子罷了。我如果不來看你們（中國）的網站真的沒注意到這件事。」

這番邏輯清楚的言論，讓小粉紅當場氣得玻璃心碎裂，並將話題扯到「稅收」、「1450」、「輿論戰」等議題怒諷，「沒那麼針對是因為我們沒有把稅收用在輿論戰，但是你們1450是出了名的搞輿論戰，稅不拿去搞民生，亂花稅收搞這個，也影響不了幾個中國人，有時候還有回旋鏢，真是被你們笑了。」

