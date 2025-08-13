美瘋狂槍手隨機槍殺華裔祖孫 被逮竟稱「我是耶穌」

奧斯汀警察局長戴維斯（Lisa Davis）在記者會上，公布槍擊案嫌犯尼內克的檔案照與資訊。（美聯社）

2025/08/13 15:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國德州奧斯汀市11日一發生駭人聽聞的隨機槍擊案。一名有精神疾病史的32歲槍手，在目標百貨 （Target） 賣場外，冷血射殺一名正在收集購物推車的員工後，接連槍殺了一名65歲的華裔祖父與其年僅4歲的孫女。兇嫌在逃亡近1小時後，被警方發現全身赤裸地從一間流動廁所跑出，最終遭電擊槍制伏。

根據英國《每日郵報》 報導，這場恐怖的殺戮始於11日下午。兇嫌尼內克 （Ethan Blaine Nieneker） 先是「隨機地」射殺了24歲的賣場員工馬丘卡 （Hector Leopoldo Martinez Machuca）。

接著，他將槍口轉向停車場上一輛豐田汽車，射殺了正在駕駛座上的65歲祖父周亞當 （Adam Chow），並隨即朝後座開槍，擊中其4歲的孫女阿斯特麗德 （Astrid）。當時也在車上的祖母桃樂絲 （Doris） 試圖抱起垂死的孫女逃生，卻被兇嫌推出車外。

尼內克隨後駕車展開瘋狂逃竄，期間多次撞車、搶車，甚至朝一棟民宅扔擲磚塊。最終，警方在一處後院發現全身赤裸、手持聖經的尼內克，並在其拒絕投降後以電擊槍將其逮捕。

奧斯汀警方在記者會上表示，尼內克犯案動機不明，僅稱「他是耶穌」。警方也坦承，整個系統在此案中存在「嚴重的失靈」，特別是兇嫌曾在2018年兩度因緊急心理健康問題被拘留，卻都未被強制治療。警方正在調查他如何從親戚手中獲得犯案槍枝。

尼內克的落網照顯示他臉上帶有多處新傷口。他有多項前科，包括家庭暴力與酒駕。一名友人對其犯下此案感到震驚，稱不久前才見過他，當時他已戒酒，並對未來充滿規劃。

4歲女童阿斯特麗德與她65歲祖父周亞當合影。兩人在奧斯汀Target賣場外，慘遭槍手冷血射殺。（圖：家屬臉書）

