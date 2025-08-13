極端高溫席捲歐洲 野火燒毀逾40萬公頃土地

巴黎一對母女將手浸泡在水池中降溫。（法新社）

2025/08/13 15:38

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》13日報導，前所未有的極端高溫正為法國西南部、克羅埃西亞、義大利和西班牙等地帶來影響，且今年歐洲各地野火已燒毀逾40萬公頃土地，比過去20年同期的平均值高出87％。

據報導，天氣觀測結果顯示，極端高溫正打破歐洲各地的氣溫紀錄，並引發規模和強度更大的野火。11日，法國西南部安古蘭（Angouleme）、貝吉拉（Bergerac）、波爾多、聖愛美倫（Saint-Emilion）和聖吉隆（Saint-Girons）等地的氣溫都打破紀錄。法國氣象局表示，以上地區「異常、甚至前所未有的最高氣溫」比過去幾十年的正常值高出攝氏12度。

與此同時，克羅埃西亞夕柏尼克（Sibenik）和杜布洛夫尼克（Dubrovnik）分別創下攝氏39.5度和攝氏38.9度的氣溫紀錄，同時，大規模森林野火肆虐該國沿海地區，並席捲巴爾幹半島的鄰國。在歐洲以外，加拿大各地也打破數十項高溫紀錄，伊拉克超過攝氏50度的罕見高溫更導致全國停電。

不光是南歐遭熱浪侵襲，北歐國家本月也在適應北極圈前所未有的攝氏30度以上高溫。

在義大利，27個主要城市中有16個進入紅色高溫預警，1名4歲男孩因中暑而死；在西班牙，1名男子在1場野火中全身98％燒傷後死亡。氣候科學家、西班牙國家氣象局（AEMET）發言人卡馬喬（Jose Camacho）表示，就算氣溫沒有刷新紀錄也不能掉以輕心，「（熱浪的）主要特徵是持續時間和範圍，而不是強度」。

在法國西南部，11日有40％的氣象站記錄的氣溫超過攝氏40度。法國氣象局（Meteo France）氣候科學家巴特（Lauriane Batte）表示，此次高溫的地理範圍非常廣，自1947年以來，法國發生的51次熱浪中，超過一半發生在過去15年，這顯然是氣候暖化的跡象。

歐洲各地的炎熱天氣導致植被乾枯，野火進一步蔓延，科學家稱之為氣候條件的「燃燒瓶」。歐盟消防科學家預測，本週整個歐洲大陸將出現「極端到非常極端的天氣狀況」，其中南歐大部分地區的風險尤其嚴重，北歐部分地區預計將出現異常高溫。

根據12日公佈的數據，今年迄今為止，歐洲的野火已燒毀超過40萬公頃土地，比過去20年同期的平均值高出87％。高溫每年在歐洲造成數萬人死亡。研究人員估計，到本世紀末，歐洲危險的高溫每年將導致8千至8萬人死亡。

