以色列大使警告：若歐洲因加薩問題懲罰以國 將蒙受損失

以色列駐歐盟大使芮格夫不客氣地表示，歐盟若因加薩問題懲罰以國，將得不償失。（路透資料照）

2025/08/13 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕卸任在即的以色列駐歐盟大使芮格夫（ Haim Regev ），13日接受政治新聞網站《Politico》專訪時警告歐洲各國，若歐洲因加薩問題懲罰以色列，歐洲將蒙受損失。他還自嘲，身在歐洲的猶太人「並不安全」。

芮格夫表示，以色列是歐盟「理想」的鄰國，歐盟內部批評以色列的人士應該放棄他們對加薩人權問題自相矛盾的執念。他嚴厲抨擊愛爾蘭、荷蘭、西班牙和斯洛維尼亞內部的以色列批評者，他們帶頭在歐洲就加薩走廊巴勒斯坦人困境發出抗議，並警告法國、德國和英國領袖，稱他們最近對以色列的批評，正中哈瑪斯恐怖份子和反猶太主義者下懷。

芮格夫呼籲歐盟不要暫停以色列參與「展望歐洲」（Horizon Europe）研究計畫的部分內容，也不要削減與以色列的貿易聯繫。他表示，此舉只會適得其反，使歐洲失去在塑造中東未來方面可能發揮的任何作用。「展望歐洲」是歐盟2021至2027預算年度的科學研究框架計畫。

芮格夫表示，試圖利用「施壓」來影響以色列「從未奏效，也永遠不會奏效」，「現在我們正處於這樣一個階段，歐盟或某些勢力正試圖暫停『展望歐洲』計畫的部分內容或其他內容。我並不擔心經濟影響，我擔心的是這會傳遞出什麼樣的訊息，以及隨之而來的是，我們過去幾年建立的一切都將崩潰。因為一旦發生這種情況，我認為歐盟將發揮不了任何作用。」

最近幾週，部分歐洲領袖就加薩巴勒斯坦人飢荒問題對以國總理納坦雅胡政府的批評愈演愈烈，以歐關係急劇惡化。

歐盟執委員會警告加薩地區即將出現大規模飢荒，並提議暫停「歐盟－以色列聯合協議」中涉及研發的部分內容，此前歐盟執委員會認定以國違反該協議規定的人權義務，但該提議迄今仍受阻，因為德國等國不願支持以這種方式懲罰以國。

芮格夫承認，歐盟對以國的支持在2023年10月7日哈瑪斯襲擊事件後達到「頂峰」，但隨著戰爭持續時間拉長，這種支持就逐漸減弱，「就歐盟希望如何發展這些關係而言，我們正處於一個『T』字路口」。

