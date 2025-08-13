為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    獨囚室比車位小、睡地板吃1美元牢飯！ 金建希階下囚慘況曝

    南韓前第一夫人金建希8月13日赴首爾中央地方檢察廳接受調查後，遭法院批准逮捕。昔日風光的她，如今成為南韓史上首位被捕入獄的前第一夫人。（路透）

    南韓前第一夫人金建希8月13日赴首爾中央地方檢察廳接受調查後，遭法院批准逮捕。昔日風光的她，如今成為南韓史上首位被捕入獄的前第一夫人。（路透）

    2025/08/13 15:08

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希13日正式收押，昔日權傾一時的時尚指標，如今淪為階下囚。據消息人士透露，她將住進比1個停車格還小的獨囚室，睡在地板床墊上，餐費僅約1美元，奢華生活與殘酷現實形成強烈對比。

    根據《路透》報導，金建希被關押於首爾南部看守所，這是1座由女性所長管理的較新設施。她的獨囚室內僅有1張可當書桌與餐桌的小桌子，以及1個睡在地上的床墊。儘管與其他囚犯一樣，但考量其特殊身分，她在每日1小時的戶外運動與使用公共淋浴間時，將會與他人錯開時間。

    餐食方面，金建希將與一般囚犯無異，享用傳統韓式牢飯，每餐預算約1500韓元（約1.08美元、新台幣32元）。據悉，她入獄後的第一份早餐是吐司佐草莓果醬、香腸與沙拉。

    這位昔日成功的藝術策展人與富商，曾與丈夫、前總統尹錫悅同住在首爾高檔區的寬敞公寓。如今，這對權力夫妻檔雙雙入獄，尹錫悅因企圖實施戒嚴令，已在另一處看守所度過約100天。

    報導指，金建希因涉嫌收賄、股價操縱與關說等罪名遭法院批准逮捕，成為南韓史上首位被捕的前第一夫人。她上週出庭時曾向國民致歉，稱自己是「無名小卒」。從第一家庭到階下囚，其境遇轉變令人唏噓。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播