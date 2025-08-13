獨囚室比車位小、睡地板吃1美元牢飯！ 金建希階下囚慘況曝

南韓前第一夫人金建希8月13日赴首爾中央地方檢察廳接受調查後，遭法院批准逮捕。昔日風光的她，如今成為南韓史上首位被捕入獄的前第一夫人。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希13日正式收押，昔日權傾一時的時尚指標，如今淪為階下囚。據消息人士透露，她將住進比1個停車格還小的獨囚室，睡在地板床墊上，餐費僅約1美元，奢華生活與殘酷現實形成強烈對比。

根據《路透》報導，金建希被關押於首爾南部看守所，這是1座由女性所長管理的較新設施。她的獨囚室內僅有1張可當書桌與餐桌的小桌子，以及1個睡在地上的床墊。儘管與其他囚犯一樣，但考量其特殊身分，她在每日1小時的戶外運動與使用公共淋浴間時，將會與他人錯開時間。

餐食方面，金建希將與一般囚犯無異，享用傳統韓式牢飯，每餐預算約1500韓元（約1.08美元、新台幣32元）。據悉，她入獄後的第一份早餐是吐司佐草莓果醬、香腸與沙拉。

這位昔日成功的藝術策展人與富商，曾與丈夫、前總統尹錫悅同住在首爾高檔區的寬敞公寓。如今，這對權力夫妻檔雙雙入獄，尹錫悅因企圖實施戒嚴令，已在另一處看守所度過約100天。

報導指，金建希因涉嫌收賄、股價操縱與關說等罪名遭法院批准逮捕，成為南韓史上首位被捕的前第一夫人。她上週出庭時曾向國民致歉，稱自己是「無名小卒」。從第一家庭到階下囚，其境遇轉變令人唏噓。

