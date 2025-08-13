為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    法國首次承認 馬克宏公開信稱法國曾為鎮壓喀麥隆獨立發動戰爭

    法國承認曾在喀麥隆獨立前後，對該國發動以「鎮壓性暴力」為特徵的戰爭。圖為法國總統馬克宏與喀麥隆總統比亞。（美聯社）

    法國承認曾在喀麥隆獨立前後，對該國發動以「鎮壓性暴力」為特徵的戰爭。圖為法國總統馬克宏與喀麥隆總統比亞。（美聯社）

    2025/08/13 15:26

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國總統馬克宏在12日公開的一封信中承認，法國在1960年喀麥隆獨立前後，對該國發動以鎮壓性暴力為特徵的戰爭。這是法國首次承認對喀麥隆獨立運動的鎮壓是場戰爭。

    根據美聯社（AP）報導，法國上個月將該信發送給喀麥隆總統比亞（Paul Biya），寄信契機是法國-喀麥隆歷史學家委員會1月發布的報告。該報告披露，法國在1945年至1971年期間，將數十萬喀麥隆人關押在拘留營，並支持民兵組織鎮壓喀麥隆爭取獨立和主權的鬥爭。

    馬克宏在信中表示，該委員會歷史學家在工作結束時明確強調，喀麥隆曾發生過一場戰爭，殖民當局和法國軍隊在該國某些地區實施多種形式鎮壓暴力。喀麥隆1960年名義上獨立後，法國轉而支持其扶植的政府鎮壓反對勢力。

    馬克宏也承認法國在喀麥隆獨立領袖尼奧貝（Ruben Um Nyobè）、莫莫（Paul Momo）、潘喬克（Isaac Nyobè Pandjock ）等人遇害事件中扮演了一定角色。這些人於1958年至1960年間，在法國指揮的軍事行動中喪生。

    喀麥隆獨立戰爭始於1950年，當時民族主義的團結愛國聯盟（UPC）發動爭取完全主權和統一的武裝鬥爭。即使在喀麥隆獨立後，法國支持的政府仍與團結愛國聯盟進行多年鬥爭。

    值得注意的是，法國發出此信之際，法國在非洲前殖民地正受到越來越多質疑，特別是在薩赫勒（Sahel）地區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播