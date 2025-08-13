法國首次承認 馬克宏公開信稱法國曾為鎮壓喀麥隆獨立發動戰爭

法國承認曾在喀麥隆獨立前後，對該國發動以「鎮壓性暴力」為特徵的戰爭。圖為法國總統馬克宏與喀麥隆總統比亞。（美聯社）

2025/08/13 15:26

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國總統馬克宏在12日公開的一封信中承認，法國在1960年喀麥隆獨立前後，對該國發動以鎮壓性暴力為特徵的戰爭。這是法國首次承認對喀麥隆獨立運動的鎮壓是場戰爭。

根據美聯社（AP）報導，法國上個月將該信發送給喀麥隆總統比亞（Paul Biya），寄信契機是法國-喀麥隆歷史學家委員會1月發布的報告。該報告披露，法國在1945年至1971年期間，將數十萬喀麥隆人關押在拘留營，並支持民兵組織鎮壓喀麥隆爭取獨立和主權的鬥爭。

馬克宏在信中表示，該委員會歷史學家在工作結束時明確強調，喀麥隆曾發生過一場戰爭，殖民當局和法國軍隊在該國某些地區實施多種形式鎮壓暴力。喀麥隆1960年名義上獨立後，法國轉而支持其扶植的政府鎮壓反對勢力。

馬克宏也承認法國在喀麥隆獨立領袖尼奧貝（Ruben Um Nyobè）、莫莫（Paul Momo）、潘喬克（Isaac Nyobè Pandjock ）等人遇害事件中扮演了一定角色。這些人於1958年至1960年間，在法國指揮的軍事行動中喪生。

喀麥隆獨立戰爭始於1950年，當時民族主義的團結愛國聯盟（UPC）發動爭取完全主權和統一的武裝鬥爭。即使在喀麥隆獨立後，法國支持的政府仍與團結愛國聯盟進行多年鬥爭。

值得注意的是，法國發出此信之際，法國在非洲前殖民地正受到越來越多質疑，特別是在薩赫勒（Sahel）地區。

