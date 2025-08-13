為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美將軍證實 國民警衛隊多次演練對移民抗議者武力展示

    美國國民警衛隊7月7日在洛杉磯麥克阿瑟公園。（美聯社）

    美國國民警衛隊7月7日在洛杉磯麥克阿瑟公園。（美聯社）

    2025/08/13 14:46

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名美國國民警衛隊副指揮官12日作證稱，國民警衛隊7月7日在洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur）對無證移民和抗議移民鎮壓的人群進行武力展示前，曾多次針對行動進行反覆演練。

    根據美聯社報導，國民警衛隊洛杉磯分隊副指揮官謝爾曼（Scott Sherman）少將12日在一場審判中作證，該審判旨在確定川普政府今年夏天向加州部署4700名武裝部隊是否違反《民兵法》（Posse Comitatus Act）。這項1878年法律通常禁止總統動用軍隊來監管國內事務。

    謝爾曼表示，最初計畫在6月15日父親節當天向洛杉磯麥克阿瑟公園派遣部隊，但由於擔心公園可能會因父親節過於擁擠，行動時間最終改為到7月7日。

    謝爾曼指出，調整行動時間的決定，經過國民警衛隊、美國北方司令部、邊境巡邏隊、國防部長赫格塞斯等討論後所做出。

    謝爾曼聲稱，在麥克阿瑟公園部署國民警衛隊是為保護周邊地區。他補充，因先前已演練多次，所以國民警衛隊在正式行動當日很順利。

    目前除約300名國民警衛隊士兵外，其餘人員已撤離洛杉磯。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass ）和州長紐瑟姆（Gavin Newsom）曾批評麥克阿瑟公園事件是政治噱頭和鬧劇，目的是恐嚇該市移民社區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播