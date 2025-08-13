美將軍證實 國民警衛隊多次演練對移民抗議者武力展示

美國國民警衛隊7月7日在洛杉磯麥克阿瑟公園。（美聯社）

2025/08/13 14:46

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1名美國國民警衛隊副指揮官12日作證稱，國民警衛隊7月7日在洛杉磯麥克阿瑟公園（MacArthur）對無證移民和抗議移民鎮壓的人群進行武力展示前，曾多次針對行動進行反覆演練。

根據美聯社報導，國民警衛隊洛杉磯分隊副指揮官謝爾曼（Scott Sherman）少將12日在一場審判中作證，該審判旨在確定川普政府今年夏天向加州部署4700名武裝部隊是否違反《民兵法》（Posse Comitatus Act）。這項1878年法律通常禁止總統動用軍隊來監管國內事務。

謝爾曼表示，最初計畫在6月15日父親節當天向洛杉磯麥克阿瑟公園派遣部隊，但由於擔心公園可能會因父親節過於擁擠，行動時間最終改為到7月7日。

謝爾曼指出，調整行動時間的決定，經過國民警衛隊、美國北方司令部、邊境巡邏隊、國防部長赫格塞斯等討論後所做出。

謝爾曼聲稱，在麥克阿瑟公園部署國民警衛隊是為保護周邊地區。他補充，因先前已演練多次，所以國民警衛隊在正式行動當日很順利。

目前除約300名國民警衛隊士兵外，其餘人員已撤離洛杉磯。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass ）和州長紐瑟姆（Gavin Newsom）曾批評麥克阿瑟公園事件是政治噱頭和鬧劇，目的是恐嚇該市移民社區。

