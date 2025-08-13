魯比歐：北京想犧牲美國來獲利 川普關稅開始扭轉局面

美國國務卿魯比歐表示，中國是美國面臨的最大挑戰，中國還想以犧牲美國的利益來獲利，川普總統的關稅正在發揮作用，可以扭轉這個局面。 （法新社資料照）

2025/08/13 11:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導，美國國務卿魯比歐表示，中國是美國面臨的最大挑戰，也是美國在技術、商業、軍事等多個領域的「對手和敵手」 ，而且中國還想以犧牲美國的利益來獲利，並認為川普總統的關稅正在發揮作用，可以扭轉這個局面。

魯比歐12日接受紐約播客節目「希德和朋友的早晨」（Sid and Friends in the Morning）主持人希德 ·羅森伯格（Sid Rosenberg

）訪問，被問及中國是否為當今世界最危險的國家時，魯比歐回答，他認為中國是「我們面臨的最大挑戰」。

魯比歐指出：「21世紀的走向將由美國和中國的關係來決定，這是毫無疑問的。中國在多個領域－－－無論是技術、商業、貿易、軍事、情報，還是地緣政治等，他們都是我們的競爭對手和敵手。我的意思是，他們基本上想以犧牲我們的利益來獲利。這是一個事實。」

魯比歐說，美國已經意識到，而且早該意識到，美國與中國的問題之一是美國讓中國拿走了曾屬於美國的企業，「我們從中國購買如此多商品的原因是，我們曾自行生產這些商品，但我們讓中國奪走了它們，我們將它們拱手讓給中國，現在我們必須扭轉這個局面」。

魯比歐表示，如果美國希望減少日常生活所需物品對中國的依賴，就必須開始在美國本土生產更多的這類產品。而這是川普總統正在著力調整的部分。他說：「這正是川普總統關注的：拿回那些要素，恢復產業能力，重新生產那些曾在這個國家製造、但現在從中國購買的產品」。

魯比歐強調，這樣的情況不能繼續下去，「因為中國可以利用這些來威脅我們。如果這種情況繼續下去，他們未來可能會勒索我們。他們現在已經在這麼做了。例如，他們可能威脅切斷我們需要的東西，例如藥品，如果我們不按照他們的要求去做。這是一種我們試圖解決的非常脆弱的處境」。

魯比歐認為，關稅正在發揮作用，因為如果在中國製造產品並在美國出售更昂貴，至少從理論上講，在美國製造產品並出售就會更便宜，他已開始看到一些產業回流，這是一個好現象。

