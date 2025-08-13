為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    麻州海岸驚見瀕危海牛！科學家：若遇到危險將進行救援

    美國科學家5日表示，近日在麻薩諸塞州海岸發現1隻海牛。（美聯社）

    2025/08/13 13:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科學家5日表示，近日在麻薩諸塞州海岸發現瀕危物種海牛，今後將會密切關注情況，若是判斷該海牛遇到危險，將會直接進行救援。

    據《美聯社》報導，7月26日當地居民沙利文（Jennifer Sullivan）在麻薩諸塞州楠塔基特島﹙Nantu cket﹚附近發現1隻海牛，她指出，這隻海牛悠然地在水中游泳，面對一旁驚訝的人群完全不為所動。她將整個過程都拍攝成影片，卻意外捕捉到海牛正跟著1名進行SUP立槳運動的人一起游泳的畫面，這讓她對這種動物的優雅感到敬畏。

    據了解，海牛屬於瀕危物種，通常棲息於佛州等溫暖的墨西哥灣南部海域，而新英格蘭水族館研究科學家萊西亞克（Nadine Lysiak）對此表示擔憂，如果海牛在寒冷地區時間過長，很可能會染上重病，嚴重甚至會死亡。此外，由於海牛是食草動物，以水草以及紅樹林為食，但這些在麻薩諸塞州海岸都是比較少見的。

    萊西亞克聲稱，目前尚未知曉這隻海牛為何游到這裡，她透露人們對海牛的活動範圍了解較為一般，僅能推測該海牛可能是為尋找新的棲息地或是食物來源才脫離群體，但在新英格蘭地區發現有海牛，卻也不是前所未聞的事件。

    早在2008年以及2009年，科德角灣（Cape Cod Bay）就陸續發現2隻海牛，最終也都成功把他們救出，但其中1隻在被送往佛州的過程中死亡，另1隻則是活到了2018年。2016年與2023年也分別在法爾茅斯（Falmouth）與羅德島州（Rhode Island）各自發現1隻海牛，但數量還是相當稀少，沙利文提到，對於能在楠塔基特島看到這隻海牛感到相當幸運，但還是希望牠能盡早回到較安全的南方。

