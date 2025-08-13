防川普「出賣」烏克蘭！ 歐洲急開線上峰會

美國總統川普（左起）、德國總理梅爾茨與烏克蘭總統澤倫斯基。梅爾茨將召集歐洲領袖，在川普與俄羅斯總統普廷會面前，與川普舉行線上峰會，就烏克蘭問題進行最後的立場協調。（法新社資料照）

2025/08/13 11:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將舉行阿拉斯加峰會前夕，歐洲主要國家正緊急展開外交斡旋。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）已邀請多國領袖，將於13日舉行一場線上峰會，希望能搶在川普與普廷會面前，說服他尊重烏克蘭的利益。

根據《法新社》報導，這場視訊會議將分兩階段進行。首先由歐洲多國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟及北約高層先行協調立場；隨後再與川普及美國副總統范斯進行第二輪通話。

這場緊急會議的背景，是歐洲對即將到來的「雙普會」深感憂慮。由於澤倫斯基並未受邀參與阿拉斯加峰會，引發了基輔可能被迫做出包含領土在內的痛苦讓步的恐懼。歐盟領袖12日已發表聯合聲明，重申「國際邊界不容以武力改變」。

然而，川普本人對峰會的態度顯得相對輕鬆。他11日形容阿拉斯加會談「更像是一次試探性會議」，但同時也補充說，最終「將會有一些土地的交換與變動」。

與此同時，烏克蘭前線戰況依然吃緊。澤倫斯基12日在社群媒體上警告：「我們看到俄軍並未準備結束戰爭。相反地，他們的行動表明正在為新的進攻行動做準備。」

報導指出，俄羅斯已向基輔提出先決條件，要求其從莫斯科宣稱主權的數個地區撤軍，並承諾保持中立。澤倫斯基則堅稱，烏克蘭絕不會承認俄羅斯對其主權領土的控制。

