嚴重侵犯人權！美國務院報告認證：中國在新疆已構成「種族滅絕」

美國國務院發布2024年度人權報告，直指北京在新疆地區針對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的迫害，已構成「種族滅絕」與「反人類罪」。（美聯社檔案照）

2025/08/13 10:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院發布2024年度人權報告，再次以嚴厲措辭，描繪了中國在其共產黨統治下，持續進行「系統性且嚴峻」的人權侵犯。報告直指，北京在新疆地區針對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的迫害，已構成「種族滅絕」與「反人類罪」。

報告指出，中國政府持續透過任意拘禁、酷刑、強迫失蹤與大規模監控等手段，鎮壓任何形式的異議。在新疆，當局利用「再教育營」進行強迫勞動、思想灌輸與文化清洗，嚴重打壓宗教自由與民族認同。

在香港，隨著北京全面落實其國家安全法，這座城市曾經引以為傲的言論、新聞與集會自由已蕩然無存。報告詳述了民主派人士、新聞工作者與公民社會代表，如何僅因表達政治觀點而面臨逮捕、起訴與長期監禁。

報告也涵蓋了中國對人權律師的持續打壓、對宗教活動的嚴格控制，以及無所不在的網路審查制度。防火長城不僅阻絕了外部資訊，更成為政府監控人民思想、壓制公民社會發展的利器。

整體而言，國務院的報告結論是，中國的人權狀況在2024年未見任何改善跡象，反而呈現出國家機器對社會控制日益收緊的趨勢。國際社會與人權組織持續呼籲北京，停止其系統性的迫害行為。

