緬因州海灘驚現大白鯊 警方發布警告提升危機意識

近日美國緬因州一些熱門海灘附近發現1隻大白鯊。（美聯社）

2025/08/13 10:39

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近日美國緬因州一些熱門海灘附近發現1隻大白鯊，促使緬因州斯卡伯勒（Scarborough）警察局12日發出警告。

根據美聯社（AP）報導，該警察局表示，斯卡伯勒海洋資源官員11日得知，有1條超過3公尺長的鯊魚在海灘附近。該鯊魚是在新月海灘州立公園（Crescent Beach）、希金斯海灘（Higgins）和松岬海灘（Pine Point）附近發現的。

請繼續往下閱讀...

斯卡伯勒警察局指出，在發現大白鯊後，警察發布無人機拍攝的影片，以提升公眾對危機感知。該警察局聲稱，分享訊息有助於社區了解情況。

大白鯊在緬因州海域並不常見，但幾個世紀以來一直生活在該州水域。近年來目擊事件增加，一些科學家認為，該州海豹數量增長可能是鯊魚活動增加原因，大白鯊以海豹等海洋哺乳動物為食。

鯊魚咬人致死的事件極為罕見。緬因州第一起記錄在案的致命鯊魚襲擊事件發生在2020年夏天，當時63歲紐約居民霍洛瓦奇（Julie Dimperio Holowach）在貝利島（Bailey）附近遭到1條大白鯊襲擊後不幸死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法