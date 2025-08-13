為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    好貴！富豪在瑞士超速行駛 面臨334萬元罰款

    1名富豪在瑞士沃邦超速行駛，面臨9萬瑞士法郎罰款。圖為沃邦警方公告因超速被吊銷駕照的人數。（美聯社）

    1名富豪在瑞士沃邦超速行駛，面臨9萬瑞士法郎罰款。圖為沃邦警方公告因超速被吊銷駕照的人數。（美聯社）

    2025/08/13 10:51

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕這超速罰單好貴！1名法國籍的富豪，在瑞士沃邦洛桑速限50公里的道路開車時，被測速照相機拍到以時速77公里行駛，面臨9萬瑞士法郎（約新台幣334萬元）罰款。

    據《美聯社》報導，這筆超速罰單之所以那麼貴的原因，主因在於瑞士沃邦是依照違法者收入、財產、家庭經濟狀況來計算罰款，而且這名富豪已是累犯，若是窮人的話可能會用拘留替代罰金。

    雖然目前不清楚這位富豪的名字，但有消息指稱他是瑞士最富有的300人之一，名下財產高達數億美元。不過，他也不是被一口氣裁罰9萬瑞士法郎，沃邦法院要求他先繳1萬瑞士法郎，若3年內又違反交通法規，就要繳交剩下的8萬瑞士法郎。

    據了解，瑞士沃邦並非唯一採用個人財富來實施罰款的地方，包括德國、法國、奧地利、北歐諸國都有這種模式，而且過去還有更高額的罰單，比如2010年瑞士聖加侖邦有富翁開法拉利超速，罰款金額換算達29萬美元（約新台幣868萬元）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播