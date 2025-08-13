好貴！富豪在瑞士超速行駛 面臨334萬元罰款

1名富豪在瑞士沃邦超速行駛，面臨9萬瑞士法郎罰款。圖為沃邦警方公告因超速被吊銷駕照的人數。（美聯社）

2025/08/13 10:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這超速罰單好貴！1名法國籍的富豪，在瑞士沃邦洛桑速限50公里的道路開車時，被測速照相機拍到以時速77公里行駛，面臨9萬瑞士法郎（約新台幣334萬元）罰款。

據《美聯社》報導，這筆超速罰單之所以那麼貴的原因，主因在於瑞士沃邦是依照違法者收入、財產、家庭經濟狀況來計算罰款，而且這名富豪已是累犯，若是窮人的話可能會用拘留替代罰金。

雖然目前不清楚這位富豪的名字，但有消息指稱他是瑞士最富有的300人之一，名下財產高達數億美元。不過，他也不是被一口氣裁罰9萬瑞士法郎，沃邦法院要求他先繳1萬瑞士法郎，若3年內又違反交通法規，就要繳交剩下的8萬瑞士法郎。

據了解，瑞士沃邦並非唯一採用個人財富來實施罰款的地方，包括德國、法國、奧地利、北歐諸國都有這種模式，而且過去還有更高額的罰單，比如2010年瑞士聖加侖邦有富翁開法拉利超速，罰款金額換算達29萬美元（約新台幣868萬元）。

